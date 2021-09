Saturn v skritih hišah

Ljudje s Saturnom v 6. hiši se morajo naučiti organizirati svoj urnik in delo. FOTO: Nensuria/Getty Images

Redko nas Saturn uči na prijazen način, najpogosteje je njegovo učenje težko in naporno. Vse, kar zahteva od nas, je, da smo disciplinirani, sprejemamo odgovornost za svoja dejanja, znamo načrtovati in misliti vnaprej. Če je močan (v svojem znamenju, srečni ali kotni hiši), lažje slišimo njegove napotke.Če je šibkejši, težje sprejemamo težo, ki nam jo postavlja na ramena. V skritih hišah ga ni lahko imeti, ker deluje obremenjujoče ter potrebujemo dlje, da razumemo, kaj nas uči.Saturn v 6. hiši naredi človeka zelo skrbnega v vsakodnevnih rutinah in pri delu. Če je močan, kaže osebo, ki je zelo delavna, pri delu natančna, a lahko nase preveč pritiska in so tudi enostavna opravila zanjo mukotrpna, porabi veliko več časa in napora zanje. Če gre za šibek Saturn (v raku, levu ali ovnu) ter težje aspektiran, lahko zdravstvena težava ali pomanjkanje delovne vneme kvari vsakodnevno življenje.Če se želi človek izogniti hujšim zdravstvenim težavam, naj dela nekaj, vezano na strukturo – arhitektura, gradbeništvo, kiparstvo, saj to olajša negativne izraze te kombinacije, tudi državna služba, še najbolj v državni upravi. Tisti, ki imate šibkejši Saturn, postopoma vpeljujte več rutine v svoj dan, tako boste zadovoljili njegovo potrebo. Tudi odgovornost, vezana na male živali, lahko pomiri to povezavo. Tisti z močnim Saturnom pa se naučite pri projektih delovati bolj lahkotno.Saturn v 8. hiši nakazuje globoke notranje pritiske, strah pred smrtjo, pred večjimi spremembami. V spolnosti so možna sprva neprijetna izkustva, sploh če je Saturn šibak in slabo aspektiran. Tako bo oseba potrebovala dolgo in včasih podporo psihoterapije, da premaga notranje zavore. Ob močnem Saturnu in spodbudnih aspektih pa gre za nekoga, ki je izuril veščine ljubljenja in je potenten še dolgo v starost. Če ne želimo, da nam Saturn prinese težave in skrbi glede dediščine, partnerjevega denarja ali zoprne bolezni, ga je dobro znati v 8. živeti – prek raziskovanja okultnega, seksualnosti, lahko koristi tudi resno delo s tujim denarjem, odvisno od karte, kam je človek usmerjen.Saturn v 12. hiši nosi strahove, pritiska na psiho, lahko prinaša psihične težave, najbolj, če je slabo povezan z Luno. Občutek stabilnosti, rutine, reda, stik s stvarnostjo je tu šibkejši. Tako se mora človek zavestno bolj potruditi videti stvari, kot so. Pozitivno se položaj lahko izkoristi za življenje v osami, samostanu, kot nekdo, ki živi za znanost. Pri bolj vodnih kartah oseba lahko čisti svoje strahove, če varuje tiste, ki so nemočni in ranljivi.