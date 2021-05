Saturn v izgonu v raku

Predstavlja del nas, ki je res trd, rigiden. FOTO: Dottedhippo/Getty Images

Saturn je planet, ki nam daje trdnost, disciplino, profesionalnost, sposobnost trpeti različne pritiske, sprejemanje odgovornosti, avtoritativnost, trdoživost, voljo delati, se truditi, vztrajati in z delom izmojstriti svoje veščine.Deluje lahko kot utrujen starec, ki so ga življenjske izkušnje marsičesa naučile in zahteva, da se ga spoštuje, a ne moreš, da se ga ne bi malo bal, čutil do njega strahospoštovanja. Saturn je del nas, ki je res trd, rigiden, težek in neprijeten. Ni lahko poslušati njegovega neskončnega žuganja, kaj je prav in kaj ne, a brez njega nismo sposobni sprejemati odgovornosti za napake in ne znamo avtoritativno voditi drugih.Planet je v izgonu v raku in levu. Rak je sočutno znamenje, ki si zna vzeti čas za svoja in tuja čustva, ima izurjeno čustveno inteligenco, s katero zna voditi in vzgajati z občutkom, najbolj tiste, katerih intelekt še ni v celoti razvit. Občutek za čustveno je izjemna odlika tega znamenja. Energija raka je mehka in nežna, počasna, z občutkom, zato ne prenese, da ga nekaj stiska, pritiska, obremenjuje in priganja. Saturn ne more biti toliko saturnovski, ne more biti skala, gora, trdnost, neomajnost, če je v raku.Oseba s Saturom v raku vsako zunanjo trdnost, avtoritativnost, zahtevo po redu in pravilih lahko doživi osebno, kot napad nase, hitro se v njej rodi občutek krivde, ponotranji zunanjo kritiko, kot da je z njo osebno nekaj narobe. Saturn pa budi v njej tudi nerazumno paniko, ki jo je težko razumeti.S svojo tankočutnostjo in občutkom za ljudi in stvari lahko oseba kompenzira pomanjkanje čuta za načrtovanje in manjšo učinkovitost. Z izjemno potrpežljivostjo in toleranco se poskuša izogniti kritiki tistih, ki bi imeli v življenju stvari bolj urejene, predvidene in po pravilih. Ljudje nekako vedo, da z njimi ne smejo preveč na trdo, saj vidijo, kako zelo trpijo za nekaj, kar se njim zdi malenkost. Včasih oseba s tem položajem nezavedno izbere partnerja, ki je bolj trden, da bi se izognil notranji nestabilnosti, toda njegov nežni del se pogosto počuti napadenega od takega kritičnega partnerja.Preobčutljivost za kritiko, bremena, močan občutek krivde, nerazumni strahovi so nekaj, s čimer se nauči živeti, toda zares jih polomijo šele soočanja z otroki. Ko človek vidi, da ne zna narediti, da bi jih otroci spoštovali, spozna, da so razvajeni, nepripravljeni na trd in naporen svet, ker se je z njimi delalo preveč na mehko, brez jasnih pravil in ne da bi jih navadili osnovne rutine. Šele tu lahko razumejo kritiko in trdost svojih staršev, funkcijo kritike in pravil.Čeprav bi nezavedno veliko raje ohranjali otroka v sebi in delovali z vsemi toplo in nežno, končno razumejo, kako pomembna je Saturnova lekcija. Ko jo nehajo zavračati, lahko postanejo avtoriteta, potrpežljiva in tolerantna, a hkrati premišljena, načrtna, in ko je treba, tudi zelo nekompromisna. Tako se ne bojijo več postaviti trdnih pravil in tega, da bi hkrati izgubili sposobnost razumeti čustva drugih. ​