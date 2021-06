Saturn prinaša princip samodresure ali dresure drugih, ki je primarno namenjena temu, da smo družbeno učinkoviti, da ni kaosa, ampak učinkovitost, da ustvarjamo red. Kot pošten razsodnik nam bo Saturn vedno naložil natanko tisto, kar nam pripada. Pri tem naša simpatičnost, zvijačnost ali vztrajnost ne bodo pomembne. Merodajna bodo samo naša dejanja.



Saturn je na dnu v ovnu, znamenju jaza, mene, prvega, tekmovalnosti in pionirskega duha. Predstavlja tisto iskro v nas, ki omogoči, da se poženemo v novo, da si upamo stopiti na območja, ki še niso bila osvojena, nemirni ogenj, ki nas z nagonom vodi v smer, ki jo čutimo za pravo. Od nas zahteva, da gremo v pustolovščino in zapustimo tisto, kar nam je varno in znano, ter odkrivamo novo in neznano. S Saturnom v ovnu pa so taki vstopi v novo oteženi, kajti ko je človek že na tem, da poskuša odkriti nova obzorja, ga Saturn prime za ovratnik, ustavi in potegne nazaj v znano.



Saturn v ovnu poleg tega izgublja nekaj svoje hladne racionalne nepristranskosti in lahko deluje precej trdo in sebično. Ne deluje iz hladnega občutka za to, kaj je prav in kaj ne, ampak ga podžigajo egoistične želje, impulzi in lahko svoje doseže tudi na zelo nemoralen način. Pogosto so ljudje s takim položajem Saturna pripravljeni trdo delati za svoj cilj, vendar jim ta redko prinaša zadovoljstvo in zadoščenje.



Saturn, ki sam zase predstavlja moralo, se v znamenju ovna izgubi v prastare nagonske bitke moči in prevlade in zavoljo premočne obrambe spreminja samega sebe v dokaj temačen stvor. Tu pade, se preobrazi v nekaj nižjega, bitje, ki še vedno živi po pravilu oko za oko, zob za zob. Tako postaja trd in neizprosen v bitki za svoje egoistične cilje. Pogosto projiciramo ta del na druge in so oni trdi in sebični oziroma pri sebi ne želimo videti tega dela svojega značaja.



Kdaj lahko ozavestimo to trdo in težko energijo, s katero kompenziramo svoje delo in dosežke? Najpogosteje, ko se zavedamo, da ne moremo naprej. Pred nami je nov svet in ne glede na to, kako lep je, nimamo moči, poguma iti vanj in dati vse od sebe. Ko s tem, ko ne gremo naprej, izgubimo pomembno priložnost, najpogosteje poslovno, počasi ozavestimo ta globoki notranji strah, ki ga imamo pred novim, neznanim. In takrat, če je bila izgubljena priložnost dovolj velika, lahko začnemo pogumneje stopati v novo in kljub strahu širiti svoje življenje z novimi izkustvi, seveda počasi in premišljeno, kot se za Saturna spodobi.



Drugi način ozaveščanja se zgodi, ko se zavemo, da smo naredili nekaj res nemoralnega, da smo si dovolili iti prek meja pravil samo zaradi prehitrega ali premalo premišljenega delovanja, nemira, ki nas je gnal od znotraj in oslepil naš občutek za to, kaj je prav in kaj ne. V takem trenutku, če si le dovolimo sprejeti odgovornost, se skozi težo krivde lahko rodi nova oseba, ki se bo še toliko bolj previdno trudila delovati moralno.

