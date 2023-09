Saturn na višini

Saturn je na višini v znamenju tehtnice. Tu zacveti v svoji najlepši obliki. Njegova naloga je ustvariti družbo, ki je varna, stabilna, poštena, urejena, civilizirana, da deluje optimalno in podpira vse njene člane. To je ideal Saturna, ki ga Saturn sreča ravno v znamenju tehtnice, katere glavni namen je ravnotežje, harmonija, prava mera, zlata sredina.

Seveda je življenje vse prej kot prava mera in je prej ideal kot kaj drugega, h kateremu tako zelo stremimo in od katerega se po drugi strani kot družba tako ekstremno odmikamo. Toda ideal prave mere je za človeka s Saturnom v tehtnici veliko bolj dosegljiv. Ker Saturn v tehtnici ne govori o varni in trdni strukturi kot Saturn v kozorogu niti ne o trdnih principih kot Saturn v vodnarju, ampak o poštenosti, pravičnosti, je nekoliko težje to pozicijo doživljati kot naporno. Saturn tu daje človeku izjemno sposobnost ohranjati odnose kultivirane, spoštljive, tudi na neki način uporabne, podobno kot Venera v kozorogu, vendar ta uporabna vrednost odnosov ni sebična, ampak išče ravno pravo ravnovesje med dajanjem in prejemanjem, za dobro vseh vpletenih.

Vsekakor bo človek s to pozicijo držal svojo besedo, vedno upošteval pravila in bo vložil zelo veliko svoje energije in truda za to, da bo družbeno spoštovan, imel v družbi neki status, vrednost, bil v pomembni družbeni vlogi. Torej koristi te pozicije ni mogoče skriti. Oseba s to kombinacijo je spoštljiva, se vede kulturno, je dostojanstvena in poštena in ima v sebi zelo močan motiv biti družbeno priznana, tako si ne more niti privoščiti kakih moralnih napak.

Toda ko gremo v odnose, zasebne ali javne s preveliko občutka za to, kaj je prav in kaj narobe, nas nepoštenost drugih še toliko bolj zmoti. Kako naj razumemo, da se ljudje ne vedejo tako kot mi, nimajo enakih moralnih pravil? Od tu dalje ni daleč do občutka moralne večvrednosti. Po drugi strani, kako naj človek, ki se vedno drži dogovorjenega, prenese, da nekateri tega ne zmorejo, da se kdaj zgodi življenje in se stvari obrnejo drugam? Pomislite, kako je razočaran nad svetom, kako ga boli ali navda občutek moralne večvrednosti, ker se drugi niso sposobni držati dogovora. Še tretji film si predstavljajte: kolikokrat bo morala oseba, ki ji toliko pomeni družbena veljava, iti preko sebe, ne biti spontana, to, kar je, da bo ustrezala vsem kriterijem družbenega.

Čudovito je imeti Saturn na višini, večina nas, ki ga nimamo, vam zavida. Toda malo se zmehčajte, ko gre za družbeno kritiko in postavljanje meril. Tako sebi kot drugim. Sprejmite dejstvo, da ne more biti vse vedno popolno, v pravi meri in na pravi način. Nič ni narobe, da se trudite k pravi meri, a nikar se ne dvigujte nad druge, ki je še ne moremo dosegati, raje se zavedajte, da imate prednost, kakovost, super moč, s katero bo vaše življenje bolj uravnoteženo. Svetujem vam, da ne greste v iskanju popolnosti predaleč, to ni dobra popotnica za življenje. Obenem ne podredite preveč lastne pristnosti in originalnosti za to, da bi dosegli družbeno priznanje. Se ne splača.