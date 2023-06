Sanje so način predelovanja čustev

Sanje so polne podzavestnih simboličnih sporočil, posebno pretresljive pa so, če nas v njih obiščejo preminuli svojci. Znanstveniki pravijo, da je sanjanje način predelovanja čustev, saj se naši možgani pogosto vračajo k preteklim dogodkom, da bi jih ocenili in analizirali. Duhovni učitelji pa sanje, v katerih nas obiščejo svojci, delijo v dve skupini – po njih smo lahko pomirjeni ali prestrašeni, čeprav se nam v obeh primerih zdi, da nam želijo predati sporočilo. Denimo, naj nas ne skrbi, ker je varno prišel na »drugo stran«, kjer mu je dobro, ali pa želijo povedati, da so zadovoljni z odločitvami, ki ste jih sprejeli. Lahko pa vas želi samo opomniti na to, da vas ima rad, čeprav ni več z vami. Kadar so sanje nenavadne in se svojec v njih čudno obnaša, vas želi pogosto na nekaj opozoriti. Če želite sanjati o nekom, lahko sanje spodbudite tako, da pred spanjem položite pod blazino nekaj njegovega, na primer sliko ali pismo, ki nakazujeta, da ste odprti za komunikacijo z njim.