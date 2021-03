Sanje so rezultat naših čustev, želja in strahov. Ko se zbudimo, smo zmedeni in ne vemo, kaj pomenijo. Strokovnjaki se strinjajo, da so sanje pogodba med našo zavestjo in podzavestjo. Slednja se namreč ne more izraziti v jeziku, ki ga poznamo, zato nam pošilja simbolna sporočila, ki so sprva nejasna. Da bi jih razumeli, se moramo potruditi. Smrt lahko interpretiramo na različne načine.



Ste umrli mirno ali vas je na primer nekdo ubil? Ali je preminil kdo od bližnjih ali hišni ljubljenček? V nobenem primeru tega ne interpretiramo kot resnične smrti. Tako kot pri tarotu tudi sanjska smrt pomeni, da prihajajo korenite spremembe in ponovno rojstvo, posebno če se sanje ponavljajo. Če sanjate o smrti prijatelja, je lahko to opozorilo, da premislite o vajinem odnosu. Ste bili nepozorni do njega? Sanje lahko predstavljajo tudi strah, da odhaja iz vašega življenja in vas zapušča. Morda je to znak, da preživite več časa z njim.



Če sanjate, da je umrl družinski član, je to lahko znak, da potrebujete več prostora zase ali da se ga bojite izgubiti. Sanje o smrti partnerja ali zakonca pa so znak za alarm. Morda ste v zvezi zmedeni in ne veste, ali bi ostali ali bi jo razdrli. Ker smrt prinaša vnovično rojstvo, vsake tovrstne sanje ne pomenijo, da se bosta razšla. Verjetneje je čas, da se preobrazita in skupaj napredujeta v drug, nov ciklus v odnosu.

