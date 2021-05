Sanje o opravljanju izpita

Sanjam o opravljanju izpita se pogosto pridružijo strahovi, da ga ne bomo opravili, morda da nas bodo ujeli pri goljufanju, da nas bodo razkrinkali in ugotovili, da se pretvarjamo, da imamo več znanja in sposobnosti kot v resnici. Naznanjajo, da smo zaradi nečesa zaskrbljeni in da nismo rešili starih težav.



Teste sicer običajno povezujemo s stresom v preteklosti, ki prebudi našo zaskrbljenost in tesnobo. A sanje, da smo jih opravili, so znak, da smo kljub nevšečnostim uspešno zaključili določeno fazo življenja, premagali stare težave.



Če sanjamo, da smo padli na testu ali da napačno odgovarjamo na vprašanja, na dan prihajajo naše negotovosti, v življenju pa prihajajo v ospredje področja, na katerih se čutimo neuspešne. Lahko smo prestrogi do sebe in mislimo, da si drugi mislijo slabo o nas.



Sanje, da smo zamudili na izpit, ker nam je ušel avtobus ali smo zaspali, kažejo, da smo tudi sicer neodgovorni in zamujamo. Potruditi se bomo morali biti bolj zreli.



Če sanjamo, da nismo pripravljeni na izpit v ključnem trenutku, se moramo bolj potruditi, da v doseganje svojih ciljev vložimo več truda. Brez vlaganja in žrtvovanja namreč ne bomo uspešni.



Sanje, da izpita ne končamo pravočasno, pogosto odražajo, da se nam enako dogaja v budnem stanju. Zamujamo in projektov ne končamo pravočasno.



Če opravljamo izpit v drugem jeziku, pa to pomeni, da se ne znamo spopasti s težavo, ki nas trenutno bremeni. Izgubljeni smo. Poiskati moramo pomoč, če želimo napredovati.

Komentarji: