Dim je v resnici dober sanjski znak. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Ogenj je element moči, intenzivnosti in lahko povzroči veliko dejanje tam, kjer se razširi. Zato vas bodo sanje o njem najverjetneje pretresle in prestrašile. Naj vas pomirimo z informacijo, da v sanjskem svetu njegovo pojavljanje ne pomeni nujno nekaj negativnega, včasih je lahko celo spodbuden znak. Vse je odvisno od sanjskega konteksta.Kaj torej pomenijo sanje o ognju? Običajno nas na nekaj opozarjajo in so povezane z močnimi silami v naši bližini. Naznanjajo, da se bo nekaj v vašem življenju spremenilo.Sanje o ognju in dimu so različica teh sanj. Ko nekaj gori, pričakujemo, da bo nastal dim – to je prva stvar, ki jo opazimo. Ko se pojavi v vaših sanjah, je znak bogastva in obilja, ki ga imate na dosegu roke. Ne glede na to, na katerem področju življenja se želite razširiti, vam bo šlo dobro in vam bo uspelo. Če v sanjah o ognju ne vidite dima, poiščite strokovnjaka za področje, s katerim se trenutno ukvarjate, da vam bo lahko svetoval, katere korake morate storiti do cilja.Če sanjate o ognju v hiši – po možnosti vaši –, je to opozorilo, da bodite previdni, saj lahko izgubljate nadzor v budnem življenju. Tovrstne sanje se pogosto pojavijo tudi, ko se bojimo prihajajoče spremembe. Sporočajo nam, naj nas ne skrbi preveč in da so spremembe naravni del našega razvoja. Nič hudega ne bo, če stopimo iz cone udobja, moramo si zaupati.Če je bila v sanjah hiša spet zgrajena po požaru, je to znak, da imate tudi po življenjski krizi dovolj moči, da si opomorete in greste naprej.Če vidite, da gorijo drugi domovi, morda celo mesto, vam to verjetno sporoča, da imate resen problem v odnosih. Ukrepajte, preden bo prepozno.Če v sanjah vi zanetite ogenj, je to signal, da imate latentno željo, da nekaj uničite. Lahko gre za določeno tarčo ali so se vam samo nabrala čustva, ki želijo izbruhniti. Morda pa želite sabotirati sebe? Odprite oči in poiščite pomoč.Pozorni bodite tudi na to, kako se je požar začel. Če ste ga vi, se v vas nabira močna jeza. Bodite previdni, če ste se opekli. Nadzorujte svoja čustva, sicer se boste spravili v nepopravljive težave. Če je nekaj v sanjah do konca pogorelo, imate pretirane ambicije; če nekaj zakurite, pa je to znak, da si želite začeti nekaj novega ter imate moč, da odstranite ovire. Bodite previdni, saj lahko hitro izgubite nadzor.