Sanje o laseh povezane z zdravjem

Sanje o svetlečih in močnih laseh sporočajo, da se nam bo zdravje izboljšalo. FOTO: Primorac91/Getty Images

Sanje o laseh so na splošno povezane z našim zdravjem. Če sanjamo, da nam odpadajo, nas lahko to opozarja na bolezen ali zdravstveno težavo, medtem ko sanje o svetlečih, bujnih in močnih laseh sporočajo, da se nam bo zdravje izboljšalo. Sanje so rezultat naše podzavesti in v njih lahko imajo določeni predmeti ali dejanja poseben pomen, povezan z našim resničnim življenjem. Da bi razumeli, na kaj nas opozarjajo lasje v sanjah, moramo pobrskati po vseh njihovih znanih pomenih in asociacijah. V grški mitologiji so bili npr. povezani z bogovi. Predstavljajo Samsonovo moč v biblijski zgodbi, povezani so z našo samopodobo, zapeljevanjem in spremembami.Ste sanjali, da si greste z rokami skozi lase in čutite, da vam odpadajo v šopih? To je znak fizične, mentalne in čustvene izčrpanosti zaradi vsakdanjih situacij. Prav tako je sporočilo lahko povezano s finančnimi skrbmi in dolgovi, ljubeznijo do sebe in strahom pred izgubo partnerja. Občutna izguba las ali plešavost ima po drugi strani pozitivni pomen – naznanja obilje, znanje, zdravje in partnerstvo, uspeh ali življenjsko spremembo, ki je tik pred vrati.Če vam lasje samo malce izpadajo, gre za manjše izgube ali skrbi v resničnem življenju ali prihodnosti, predvsem na finančnem, poslovnem, družinskem in ljubezenskem področju. Če odpadajo poškodovani, gnili, mrtvi lasje, vas to opozarja na izgubo vitalne energije. Odstranite vzrok za to! Če ste v težkem obdobju, sanje kažejo, da morate očistiti misli in uvesti pozitivne spremembe. Odpadanje sivih oziroma belih las je svarilo pred žalostnimi novicami, predvsem materialnimi. Izogibajte se vlaganju vsaj nekaj dni! Ne začenjajte novih projektov, izognite se večjim nakupom. Lahko gre za negativno sporočilo, povezano s službo, denimo da je niste dobili. Če izpadajo lasje nekomu drugemu, v resnici izgublja fizično moč in zdravje: morda je bolan ali se spopada s psihično stisko, tesnobo, depresijo …Če sanjate, da vam lasje izpadajo med česanjem, se to nanaša na rešitev problema v naslednjih dneh. Enako, če razpletate vozle ali kite. Če pa vam nekdo puli lase, to najverjetneje pomeni, da ste obdani z nezanesljivimi ljudmi, ki vam želijo škodovati. Ne zaženite panike in ne poizvedujte, za koga gre, a bodite previdni, s kom delite svoje skrivnosti in na koga prelagate odgovornost. Ne raztrobite vsem zadnjih novic, posebno če niste prepričani, da držijo. S tem boste zmanjšali možnosti, da postanete žrtev izdaje.