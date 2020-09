Sanje nikoli ne lažejo

Sanje so vedno povezane z vami, samo odkriti morate, kaj vam želijo povedati. FOTO: Image Source/Getty Images

Različne vrste sanj lahko pojasnijo, kaj se dogaja z našo dušo, zrcalijo nam naša čustva in predvsem – kot poudarjajo guruji – nikoli ne lažejo, vedno nam kot ogledala pokažejo resnico, samo odkriti moramo, kaj nam sporočajo.Pri tem se pogosto osredotočamo na njihov čustveni učinek na nas, ne poglabljamo pa se v simboliko. A prav ta nam odpira vrata v naš notranji svet. Ne smemo se zadovoljiti s prvo razlago, ki nam pade na pamet. Bodimo odprti in poiščimo še druga pojasnila in asociacije, kot bi lupili čebulo. Najprej se osredotočimo na jasna in logična sporočila. Če nas v sanjah potopi morski val, lahko to denimo povežemo s tem, da smo preplavljeni s čustvi, če pišemo test in nič ne znamo, da smo nepripravljeni na drugo življenjsko situacijo, če smo goli v javnosti, smo nekomu izdali preveč o sebi.Nato razmislimo, ali lahko sanje uvrstimo v posamezno kategorijo, denimo fizične, čustvene, arhetipske, lucidne in dušne. Fizične sanje so povezane s telesnimi občutki – nas zebe ali smo izčrpani, moramo na stranišče, nas kaj boli ali smo bolni? Včasih so povezane s stanjem in počutjem v resničnem življenju – ko imamo migreno, sanjamo, da nosimo železno čelado. Včasih nas želijo opozoriti na težavo – če sanjamo, da nas je nekdo ustrelil v vrat, imamo lahko na primer težave s ščitnico.Čustvene sanje so povezane z našimi strahovi, veseljem, žalostjo, izgubo, razočaranjem, presenečenjem, častjo … Če npr. sanjate, da razbijate krožnike nad moževo glavo, je lahko to povezano z nerazčiščeno jezo nanj v budnem stanju.Arhetipske sanje so povezane z osnovnimi človeškimi izkušnjami in pomeni, na primer z modrim starcem, mogočnim čarovnikom ... Pogosto so povezane z našim notranjim razvojem in kažejo, da se moramo denimo nečesa naučiti.Pri lucidnih sanjah se sanjač ne zaveda, da sanja, in to še posebno živo in močno. Zanje je značilno, da se lahko v njih odločamo in delno vplivamo na scenarij – ko bežimo pred nečim, imamo lahko nadnaravne moči ali se odločimo poiskati pomoč.Dušne sanje nas običajno povežejo s seboj, pomirijo, vključujejo duhovno noto. Sanjamo na primer, da smo srečali boga, da smo v knjižnici akaških zapisov in iščemo znanje ali nas obliva bela svetloba. Povezujejo nas z virom in premaknejo nekaj v naši duši.In kako vse skupaj povežemo v smiselno celoto? Če sanjamo, da nam je razneslo nekaj v avtu, je prvo vprašanje, ali imamo res težave z avtom. Nato pomislimo, ali je kaj narobe v našem telesu, je kje kakšno vnetje in ali smo jezni. Če smo, vzemimo sanjsko nesrečo kot opozorilo in predelajmo čustva.