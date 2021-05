Sanjate o tujcih? Preverite, kaj to pomeni

Vse, kar nam je neznano, vzbuja v nas nasprotujoče si občutke – po eni strani nas straši, po drugi pa privlači. Edina možnost, da presežemo dvome, je, da odkrijemo, za kaj gre. Sanje o tujcih so pogosto povezane s preizkušnjami, s katerimi se soočamo. Največkrat naznanjajo, da smo pred pomembno odločitvijo, a se bojimo, kako se bo končala.



Tujec namreč simbolizira negotovost glede izida naših dejanj. V drugih primerih sanje pomenijo, da se moramo naučiti nekaj novega. Pogovoriti se moramo o nečem, kar nas skrbi, živčni smo, ker se znajdemo v neznani situaciji. Sanje lahko označujejo tudi spoznavanje novega prijatelja. Čeprav vemo, da se bo vse dobro izteklo, nas skrivaj gloda črviček dvoma pred neznanim.



Če sanjamo o nepoznanem moškem, ima to pogosto erotičen pomen, hkrati pa to pomeni, da si želimo varnosti in moči. Ženske s takimi sanjami se znajo spopadati s težavami in si znajo izpolniti sanje. Če je tujec bogat, to predstavlja zaupanje, kaže, da se lahko nadejamo spodbudne finančne slike, da bomo lahko živeli brez materialnih skrbi. Če je tujec debel, nas čaka veliko bogastvo.



Ali tujcu zaupamo? To je povezano s tem, koliko smo pripravljeni tvegati in se odpreti. Če smo, je prišel čas, ko se bo sprostila napetost. Mrtev tujec po drugi strani opozarja, da se bomo srečali z ovirami. Ne smemo izgubiti živcev, ampak prenesti izzive. Če so tujci v našem domu, se bojimo nepoznanih ljudi.



Če večerjamo s tujci in smo zadovoljni s tem, nas čakajo poslovni uspeh in blagostanje, dobri osebni odnosi, zdravje. Če se večerja slabo konča, nas to opozarja, da nas čakajo zapleti. Veliko tujcev skupaj kaže sanjalčeve skrivnosti, ki bodo kmalu razkrite veliki skupini ljudi.

