Samo trije astrološki znaki so zares posebni: dosežejo vse, kar si zaželijo

Jevgenija Juvaševna Davitašvili, bolj znana pod vzdevkom Džuna, velja za eno najslavnejših ruskih astrologinj in zdravilk vseh časov. Svetovno slavo sta zdravnici asirskega porekla, ki je umrla leta 2015, prinesla njeno zdravljenje z rokami in poskusi s telekinezo. Bila je nosilka najvišjega mednarodnega medicinskega reda Alberta Schweitzerja, dobila je številne druge nagrade. Cenili so jo tudi zaradi njenih natančnih astroloških napovedi, k njej so po nasvete prihajali ljudje z vsega sveta. Verjela je, da so le tri astrološka znamenja zares posebna in da lahko le oni dosežejo vse, kar si zadajo – lahko celo osvojijo svet. O kom govorimo?

Oven

Življenje ovnov je kot tobogan in vse zaradi njihovega posebnega značaja. Predstavniki tega astrološkega znaka si nenehno želijo vse naenkrat. Pozabljajo pa, da življenje ni pravljica in da niso v čudežni deželi. Po drugi strani pa je ovnova pripravljenost na kakršen koli izid in žrtvovanje veliko zagotovilo za uspeh. To astrološko znamenje je odprto in pošteno, njegovi predstavniki pa polni zanimivih trikov, ki so jih pripravljeni uporabiti, je verjela Džuna.

Lev

Lev je plenilec, torej tisti, ki ni le pripravljen uničiti vsega na svoji poti, ampak tudi tisti, ki zna prežati. Če poznate vsaj enega leva, verjetno že veste, kako spreten je lahko pri čakanju in kako težke so lahko njegove strateške igre. Džuna je opazila, da je njihova sposobnost čakanja včasih preprosto neverjetna – to so lahko leta doslednega in jasnega pričakovanja trenutka, ko kočno dobijo zasluženo nagrado.

Hkrati pa levi ne obupajo, če jim ni uspelo. Izdelali bodo nov načrt in šli naprej. Sposobnost tega znaka, da prevzame nadzor nad samim seboj, je preprosto neverjetna.

Ribi

Sprva tihe ribe lahko hitro premagajo vse v svoji ekipi, ne vpletajo se v spore in se gladko premikajo proti svojemu cilju.

Kljub temu, da se zdijo zaprti, v njihovi glavi prihaja do aktivnega miselnega procesa. Medtem ko se vi sprašujete, zakaj so tako čudni in oddaljeni, oni hitro raziščejo celotno situacijo in prevzamejo nadzor nad čisto vsem. Vedno so korak pred vami. Med prepiri znajo delovati izjemno pasivno in znajo služiti denar na načine, na katere nihče ne bi pomislil – to je veščina, ki jo ribe zelo učinkovito uporabljajo, je bila prepričana Džuna.