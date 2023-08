Ljudje, ki nas prizadenejo ali nam sodijo, nam kažejo energijsko ogledalo ran, ki jih še vedno nosimo v sebi in jih moramo zaceliti. Enako mi počnemo drugim. Gre za enega univerzalnih energijskih zakonov privlačnosti. Frekvence privlačijo enake frekvence, poudarjajo duhovni učitelji, guruji in terapevti. Kar energijsko oddajamo, to avtomatično pritegnemo v svoje energijsko polje. Če nosimo nizke frekvence strahu, ga tako prejmemo od zunaj kot dogodek. In ta vzorec se nam v življenju nenehno ponavlja, dokler ne razumemo, da moramo spremeniti svojo frekvenco, da bi lahko spremenili vzorec.

Sami ustvarjamo svojo resničnost. Presenečeni boste, kako hitro se situacije spremenijo in kako hitro se vedenje drugih prilagodi vašim novim vibracijam ali oseba preprosto odide iz vašega življenja, ker vibrira na nižji frekvenci, ki se ne ujema več z vašo.