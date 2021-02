Sami si poglejte v zvezde

Pomaga vam lahko odkriti svoje prednosti in pomanjkljivosti. FOTO: 3dsculptor/Getty Images

Ni človeka, ki bi stopil na pot astrološkega izobraževanja in se z njega vrnil v staro obliko bivanja, saj dojemanje astrološke karte človeka spremeni. Astrološko znanje nam omogoča tako vpogled v svoje temelje, duhovno jedro in pot kot čisto konkretne življenjske zgodbe in psihološke motive, ki so njihovi skriti kreatorji. Znanje natalne astrologije nam daje vpogled v konkretno življenje posameznika, vidimo njegovo otroštvo, odnos s starši, brati, sestrami, socialni čut, prijateljski svet, kako bo šlo otroku v šoli, kje so njegovi talenti in kje ima težave. Vidimo lahko, kateri študij bo oseba naredila brez težav, s katerim študijem bo teh več. Iščemo primeren poklic, ocenimo delovne navade in odnos s sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi. Finančno sposobnost, od kod bodo finance pritekale in kam odhajajo. Seveda je mogoče analizirati tudi sposobnost za osrečujoče partnerstvo, najti v astrološki karti več potencialnih partnerjev, ter osebo usmeriti k tistemu, s katerim bo največ harmonije. Vse, kar je v človekovem življenju, je mogoče najti v natalni karti in odkriti tako njegove najbolj spontane in nezavedne izbire kot nekoliko bolj zavestne in marsikdaj manj naporne.Obstaja veliko različnih vrst astrologije, ki pomagajo človeku k boljšim izbiram in bolj zavestnemu soočanju z izzivi. Tako je astrologija uporabna tudi za izbiro pravega trenutka za začetek določene dejavnosti. S poznavanjem njenih raznovrstnih tehnik lahko vidimo, v kakšnem stanju je človek ta trenutek, katere so glavne zgodbe, s katerimi se srečuje, na katerem področju so izzivi in na katerem priložnosti. Enako je mogoče pogledati tudi za prihodnost. Astrologija je pomembna za razumevanje dinamike v odnosih med ljudmi, z njeno pomočjo postane jasno, zakaj sem taka, kot sem, ob določenem človeku in zakaj sem z nekom drugim drugačna, kje smo drug drugemu v podporo in kje se moramo še uriti, truditi. Bistveno pa je, da z astrologijo vidimo tudi psihološko ozadje posameznikovih izbir, s tem pridemo do jedra težav, da se lahko začneta zdravljenje in preobražanje. Pogled v duhovno jedro osebe pa nam da še dodatno razumevaje, zakaj so določene izbire nujne, saj dajo človeku možnost samospoznanja in razvoja.S 3. 3. 2021 se v Ljubljani na Astrološkem inštitutu začenja Uvodni tečaj astrologije, ki nas bo popeljal na pot spoznavanja znanja, ki nam lahko prinese globlji vpogled vase, naše odnose, da lahko razumemo dogajanja v svojem življenju in se pripravimo nanje. Več informacij najdete naoz. profilu Astrološki inštitut na facebooku.