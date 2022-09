Sami lahko spodbudite svojo srečo

Pasivno sprejemanje negativnih čustvenih stanj, žalosti, trpljenja in ostajanje v teh občutkih je enako, kot če ne naredite ničesar za spodbujanje svoje sreče in zadovoljstva. Sreča je namreč več kot razpoloženje, pravijo psihologi. Je dolgotrajno notranje stanje, zadovoljstvo, ko sta naše telo in um v ravnovesju, spremlja pa nas občutek čustvene svobode in potešenosti. Občutek sreče lahko spodbujamo tudi sami, in sicer s skrbjo za druge, z delom, ki nas osrečuje, postavljenimi dolgoročnimi cilji, odprtim umom, učenjem iz svoje preteklosti, načrtovanjem prihodnosti brez strahu, negovanjem tesnih medosebnih stikov in razvito čustveno odpornostjo. Zadnje je najpomembnejše in temelji na zavedanju svojih čustev namesto na njihovem zavračanju, zanikanju, ignoriranju, potlačevanju ter zapadanju v vlogo žrtve. Vztrajati moramo pri svojih ciljih, se povezovati s čustveno zrelimi ljudmi, ki nas dopolnjujejo, se osredotočiti na svoje naloge in se nagrajevati za vse, kar smo že preživeli in dosegli, svetujejo strokovnjaki.