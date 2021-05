Šamanski vzroki za bolezen

Šamani vidijo svet drugače, kot ga dojemamo preostali, ki nismo tako močno v stiku z duhovno razsežnostjo življenja. Na splošno verjamejo, da se za fizičnimi obolenji skrivajo duhovni vzroki, in vedo, da je naše telo v življenju deležno mnogo transformacij. Napadajo ga virusi, bolezni, poškodbe, staranje in podobno. A z njihovega zornega kota je vse, kar se nam lahko pripeti, le posledica treh vzrokov. Prvi je porušena harmonija, ko pozabimo, kaj je pomembno za nas, ali izgubimo pomemben odnos, denimo smrt partnerja. Pogosto takrat v kratkem zboli in umre tudi preživeli. Če nismo v ravnovesju, nam upade osebnostna moč, zato smo ranljivi za bolezni. Drugi vzrok je strah, ki zmanjšuje delovanje imunskega sistema, tretji pa izguba duše, ki je posledica resnih ran človekovega notranjega srca, njegove esence, biti, kar povzročijo travmatični dogodki, kot so posilstvo, splav, grozna prometna nesreča, ločitev. Ob tem se nam zdi, da nismo celi, nismo sposobni sprejemati ljubezni, izgubljamo spomin, apatični smo, obupani, depresivni … Šamansko zdravljenje se odvija po korakih. Najprej bolnika opolnomočijo, prepoznajo težavo, vzrok zanjo in posledice, ki se odražajo na telesu. Šele nato sledita zdravljenje in počasno okrevanje duše, če je stanje resno.

