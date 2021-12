Šamanske prerokbe: Mogoče ne bomo prestali preobrazbe

»Staroselski zdravilci so za sabo pustili prerokbe. Vedeli so, da posledice naših dejanj odzvanjajo do sedem generacij naprej po družinski liniji, in tako so kot rezultat odločitev, sprejetih skozi stoletja, napovedali tudi krizo, v kateri smo. Ker vse pusti sled v času, so skozenj lahko sledili dogodkom ter napovedali preizkušnje za človeštvo, skozi katere gremo danes,« pravi šaman Alberto Villoldo.

Šamani pravijo, da je človeštvo sredi preizkušnje ognja, zato temperature naraščajo.

»Opisali so sklop dogodkov, katerih glavni sprožilec bo izginjanje vrst – in prav danes živimo v času velikega izumrtja. Avtohtona ljudstva verjamejo, da stvarjenje sveta ni bilo popolno do sedmega dne, ko je veliki duh rekel, da je že ustvaril kite in metulje, oni pa naj končajo proces kreacije. Za staroselce smo torej ljudje soustvarjalci sveta, a ko prenehamo soustvarjati, se vse ustavi in stopimo v veliki ciklus uničenja in ponovnega začetka. Človeštvo mora torej zaradi zanemarjanja svoje vloge soupraviteljev sveta skozi veliko preobrazbo, ki je ne bo nujno prestalo,« svari.

»Zdravilci so razumeli, da čas ne leti le v eno smer kot puščica, ampak se vrača, vije, prepleta. Preteklost lahko vodi v prihodnost, prihodnost pa lahko pricurlja skozi čas in nas v sedanjosti vodi k želeni usodi. Zavedali so se, da je soustvarjanje njihova naloga, prevzeli so upravljanje življenja na zemlji in s tem sledili zaželeni prihodnosti. Prepoznali so, da bo človeštvo na neki točki moralo stopiti nazaj v vlogo ne le varuhov zemlje, ampak svoje prihodnosti. Če ne, bodo sledile štiri preizkušnje. Šamani iz Andov danes nenehno molijo za človeka, ki je v resni nevarnosti za izumrtje. Kriza nas torej sili, da stopimo v veliko transformacijo, da se prerodimo v novega človeka,« pojasni in doda, da smo blizu zore, a da so ure pred njo najtemnejše. »Smo v tretji od štirih preizkušenj, sredi preizkušnja ognja – temperatura narašča, divjajo požari, Arktika se segreva ...«

Kot šaman zato predlaga obred za hitro transformacijo, ki ga lahko izvajamo dnevno. Ogenj sprosti vse ujeto v nas in nas osvobaja. Vse preživeto in staro v svojem življenju napihamo v paličico, lahko dolgo vžigalico, ki jo podržimo pred usti – svoja prepričanja, zgodbe, dogodke, travme, vloge, ki jih živimo, svojo identiteto – ime in spol. Nato jo prislonimo k plamenu sveče, da zagori. V mislih spuščamo, kar smo si izbrali, nato s paličico zaokrožimo pred grleno čakro, tretjim očesom, okoli kronske čakre in jo upihnemo. Zdaj bomo znali sprejeti nove priložnosti in zgraditi novo telo, hkrati pa privabili svetlejšo prihodnost.