Šamanske modrosti: zdravljenje z energijo rastlin

Naši predniki so vedeli, kako si lahko pomagajo z rastlinami v zdravstvenem in duhovnem smislu. »Macuna ali žametni fižol je npr. rastlina za možgane. Pravijo ji dopaminski fižol, saj nam pomaga izostriti čute, deluje proti depresiji ali tesnobi, saj je naravni antidepresiv,« pojasnjuje Adriana Ayales, južnoameriška šamanka.

Šamani upoštevajo tudi energijski vidik rastlin, dojemajo jih kot bitja s svojo osebnostjo, zato v svojih ritualih ne blažijo npr. tesnobe, ampak odpravljajo razlog zanjo, hkrati pa presojajo, katero rastlino z enakim učinkom izbrati za katerega človeka.

Tradicionalne medicine verjamejo, da rastline predstavljajo arhetipsko matrico, šamani pa lahko iz nje razbirajo informacije, saj živijo v stanju, ki so mu Maji rekli nepantla – to je prostor med to realnostjo in duhovnim svetom. Verjamejo namreč, da lahko vstopijo v prostor informacij, kjer vidijo vse možnosti, arhetipske matrice rastlin, podatke o osebi, ki jo zdravijo. Verjamejo, da moramo rastline spoštovati, da lahko prejemamo njihove zdravilne sposobnosti.

Adriana sodeluje tudi s plemenom v Latinski Ameriki, ki že stoletja pridobiva sveti les. Ta lahko nastane le, če drevo umre naravno. Veliko ljudi je želelo pospešiti ta proces, a tako ne izrazi svojih protiglivičnih in protibakterijskih lastnosti, zaradi katerih v duhovnem smislu odganja negativno energijo in ga šamani uporabljajo za odstranjevanje škodljivih vzorcev v človeku, urokov, prekletstev ali nemirnega uma.

»Sveti les lahko odstrani mentalne vzorce, hkrati pa ščiti čustveno telo, stanje katerega bo vplivalo na delovanje imunskega sistema, kar so v Peruju vedeli že tisočletja – prav tako kot to, da mora drevo umreti in se razkrajati na naraven način, da bo imelo zdravilne lastnosti,« pojasnjuje.