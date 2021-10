S stabilnim umom zmoremo vse

Sadhguru, svetovno znan indijski duhovni učitelj, meni, da je uspešnost vsake manifestacije odvisna od našega uma. »Če organiziramo um, se organizira ves naš sistem – telo, čustva in energija. Ko pa so te kategorije povezane in tečejo v isto smer, se lahko zgodi vse, kar želite, ne da bi mignili s prstom. Manifestirate lahko kar koli, tudi denar,« pravi.

»Problem je, da nam večino časa um šviga v vse smeri, zato lahko dosežete svoj cilj samo naključno in redko. Toda če organizirate um, vas vse vodi samo v eno smer. Iz kompulzivnega stanja se premaknete v zavestno delovanje,« nadaljuje in doda, da ljudje prav tako pogosto pravijo, da se jim je nekaj uresničilo z vero in zaupanjem, ki sta prav tako ključna. »Če potrebuješ denar, a misliš, da ni mogoče, da bi ga dobil, ustvariš poželenje po njem, hkrati pa vesolju v resnici govoriš, da tega nočeš – zato se ne zgodi, ga ne dobiš, ker zanikaš možnost uresničenja.

Samo od stabilnosti, osredotočenosti in nihanja v procesu razmišljanja je odvisno, ali bo neka naša misel prazna ali bo vodila v novo realnost,« pove. »Kaj je in ni mogoče, je v domeni narave, ne ukvarjajte se s tem. Vi le stremite k temu, kar hočete, in ne uporabljate svojih izkušenj za presojo, ali je nekaj res mogoče ali ne. Ne zaključujte, da če se vam nekaj doslej ni uresničilo, se tudi v prihodnje ne more. Če je vaša misel stabilna, se bo v vsakem primeru manifestirala.«