S simboli utrdite namero

S školjkami v spalnici boste prebudili svojo ženstvenost

Mačka je simbol skrivnostnosti, magije, spretnosti. FOTO: Kurga/Getty Images

Simbol je znak, ki presega svoj prvotni pomen. Tako kot na primer rdeča zastava na plaži pomeni, da je kopanje prepovedano, ali prometni znak, da je pot prepovedana za kolesarje. Starodavni simbol krščanstva je riba. Izhaja iz časov, ko so se skrivali pred Rimljani ter se med sabo prepoznavali z določenim znamenjem. Vsi, ki niso bili seznanjeni s simbolom, so ga prepoznali kot ribo, kristjani pa so vedeli, da v njihovi skupnosti predstavlja simbol za Jezusa.Prav tako ima lahko vaš simbol za vas dodatni pomen, ki ga boste prepoznali samo vi. Uporabljate ga lahko ob svojem imenu, da izpostavite kvalitete, ki jih predstavlja. Lahko uporabite njegovo moč, ko sklepate pomembno pogodbo in ga narišete na rob papirjev, lahko ga celo nosite pri sebi kot talisman, če želite njegovo pomoč oziroma njegove kvalitete priklicati v življenje. Znotraj duhovne skupine ga lahko uporabljate tudi kot znamenje za različne reči.Eden izmed starodavnih simbolov, ki ga morda lahko izberete, je spirala oziroma ovijajoča se kača, ki ima zelo globok pomen.Predstavlja proces rasti skozi preobrazbo, tako kot kača menja kožo, da na novo zaživi. Podobno drži za Luno, ki velja za simbol materinstva, nežnosti, čustev, skritega itd. Dodatni, s katerimi si lahko pomagate, so še živalski simboli, na primer prašič (obilje, bogastvo, sreča), sova (modrost) in druge ptice, lev (dostojanstvo, ponos, moč); mačka (simbol skrivnostnosti, magije, spretnosti – že Egipčani so jih izbrali za svete živali in jih častili), labod (eleganca, plemenitost, čistost), metulj (preobrazba), čebela. Znani so tudi dvojna sekira (simbol ženske moči in matriarhata, še posebno uveljavljena v minojski kulturi s Krete); posode in sklede vseh vrst, ki so jih uporabljali za prenašanje hrane in shranjevanje olja, tako kot varjenje napitkov (simbol ženskosti in ženske moči); voda v vseh oblikah (kot simbol čustvenosti, ženskosti, materinstva, nežnosti, čistosti); školjke (simbol Venere); pajkove mreže (tkanina, ki predstavlja življenje); vzorci v obliki črke x, ki predstavljajo štiri elemente; krogi in spirale (kot znak večnega rojevanja in preporoda).Ni treba, da uporabljate naštete, poiščete lahko svoje znamenje s čisto svojim pomenom. Vzemite si čas, da vaš simbol (v meditaciji) sam pride do vas, lahko tudi kot oblika, ki jo nenehno opažate okoli sebe, morda podoba, ki slučajno nastane, ko čečkate po papirju. Lahko je nekaj, kar se pojavi v sanjah. Bodite pozorni na naključja in prepričani, da je vaš znak nekaj, kar skriva pomen, globoko povezan z vašim življenjem.