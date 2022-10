S progresijami predvidevamo prihodnost

Sekundarne progresije so astrološka prognostična tehnika, s katero pogledujemo v prihodnost. Temelji na premikanju planetov po rojstvu, njihove nove položaje ocenjujemo glede na znamenja, hiše in jih primerjamo z rojstnimi planeti. Vsak dan, ki preteče od dneva rojstva človeka, ustreza letu dni njegovega življenja. Izrišejo nam jih tudi brezplačni astrološki programi na spletu.

Največ pomembnih progresij predstavljajo aspekti progresiranih planetov na natalne. Progresirani vrhovi hiš prinašajo dodatno informacijo. Vedno so aktivni v času pomembnega dogodka ali spremembe. En sam planetarni vpliv ali aspekt ne bo prinesel pomembnega dogodka, a kombinacija tranzitov, progresij, lunacij deluje skupaj in ustvari večji dogodek. Odločilno je analizirati vse te aspekte in zaključiti, kaj lahko pričakujemo. Pogosto se moramo pri tem vrniti k osnovi in pregledati natalno obljubo, človekov psihološki profil, progresije, tranzite, mrke in lunacije, preden kaj napovemo.

Velike življenjske spremembe so vidne tudi v zvezdah. FOTO: Bestdesigns, Getty Images

Glavna pravila za progresijo so, da bo ta vplivala na hiše, v katerih sta v progresijo vpletena planeta, položena natalno. Če je na primer Venera natalno v 6. hiši, so v njeno progresijo (če natalno Venero aspektira progresirani planet ali progresirana Venera aspektira planet) vključene zadeve 6. hiše.

Progresija vpliva na hišo, v kateri je progresirani planet, če se ta razlikuje od njegovega natalnega položaja. Če je Venera natalno v 6. hiši, a je progresirala v 7., bodo aktivirane zadeve 7. hiše. Če progresija vključuje Venero, moramo pogledati tudi natalne hiše, kjer sta znamenji bika in tehtnice, saj bosta pomembni.

Progresija bo izrazila temeljno naravo vpletenih planetov. Venera recimo vlada ljubezni, denarju, odnosom, vrednotam in lepim predmetom. Progresija, ki vključuje Venero, bo vključevala te teme.

Progresija bo prav tako izražala znamenja, v katerih so vključeni planeti. Če je progresirana Venera v dvojčkih, je lahko ljubezen usmerjena k dvojčku. Lahko pomeni tudi dvojnost, morda dve ljubezenski možnosti. Če gre za finance, lahko prinese dva vira prihodka.

Progresije so običajno najmočnejše, preden se dovršijo. Značilno je, da se moč progresiranega planeta okrepi, ko se približuje natalnemu ali progresiranemu planetu. Vpliv oslabi po eksaktnosti progresije.

Progresije, ki vključujejo progresirane planete na druge progresirane planete, so lahko zelo močne, a vpliv je skrajšan na samo eno leto.

Progresije, ki vključujejo progresirani planet na natalnega in nadaljujejo aspekt s progresiranim planetom, zelo dolgo trajajo. Primer je progresirani planet v stiku z natalnim Saturnom na 10 stopinj, ki nadaljuje progresijo s progresiranim Saturnom na 13 stopinj. To je lahko zelo dolga progresija.

Progresije se lahko oblikujejo s počasnimi planeti, npr. progresirani Saturn na natalni planet. To je stalna progresija. Če na primer progresirani oblikuje trigon z Jupitrom, to lahko zagotovi finančno stabilnost za vse življenje. M. B. Z.