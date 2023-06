S pravilno naravnanostjo prikličite bogastvo: natančno opredelite, za kaj denar potrebujete

V ezoteričnih krogih velja prepričanje, da je mogoče manifestirati prav vse - tudi ustvariti veliko bogastvo. Seveda pa ni dovolj samo to, da si želite obogateti. V resnici morate dihati bogastvo z vsako poro in nikoli podvomiti o svojem bodočem obilju. Prvo pravilo vseh sodobnih ustvarjalcev denarja je, da si nikoli ne smete zastaviti za cilj zgolj dejstva, da dobite denar. Nikoli ne smete poskušati pridobiti obilja z razmišljanjem ali rituali, samo da bi ga imeli. Največja skrivnost je namreč, da lahko namero o bogastvu uresničite samo, če natančno opredelite, za kaj ta denar potrebujete. To je smiselno pravilo, saj tudi v resnici želite tisto, kar z denarjem lahko kupite - samo da denar je pri vas, je pravzaprav povsem nesmiselno.

Milijonarji se ves dan igrajo s svojim denarjem. FOTO: Nicoletaionescu, Getty Images

Če si želite nov avto, tako delajte za uresničitev ideje novega avtomobila, ne pa za denar sam. Če si želite potovanja, si ga do najmanjših podrobnosti predstavljajte – ne usmerite se samo na poln bančni račun.

Magični paradoks

Drugo pravilo je vezano na magični paradoks – magija lahko deluje samo, če popolnoma pozabite nanjo. Z drugimi besedami, če ste izvedli ritual, potem pa vsako minuto gledate bančni račun in ste ves čas na preži, od kod bo kaj kapnilo, s tem izkazujete prepričanje, da ne verjamete, da se bo zgodilo, zato nenehno zavestno posegate in preverjate, ali deluje. To pa je nekaj, kar v trenutku izniči vsa magična prizadevanja. Zato dosegajo rezultate samo tisti, ki znajo odmisliti in se osredotočiti na vsakdanje življenje, kot da se ne bi nič zgodilo. Za doseganje rezultata po drugi strani ni dovolj le želja, cilju morate biti strastno predani z vsakim vlaknom svojega telesa, podnevi in ponoči, vedno. Večje je poželenje, strast do rezultata, laže se bo uresničil. Hkrati si podrobno predstavljajte, kako se boste počutili, ko boste dosegli cilj.

Ne zastavljajte si sicer previsokih ciljev, če se ne zavedate posledic. Veste, kaj običajno počnejo milijonarji? Ves dan se igrajo s svojim denarjem. So zato srečnejši ali se ne ločujejo ali nikoli ne zbolijo ali jim gre vse po maslu in jim ni nikdar hudo? Seveda ne. Osredotočite se na stvari, ki jih radi počnete, ljudi, s katerimi bi bili radi več skupaj, projekte, ki bi jih lahko izpeljali, če bi imeli več denarja. In si ga želite dovolj, da lahko živite prav takšno življenje. Ob tem pa ne pozabite, da je osnovni pogoj za vsako magično uresničitev, da verjamete, da se lahko zgodi. Vaša vera in zaupanje, da ste obilja lahko in ga boste deležni, sta torej ključna, da mu odprete pot do sebe.