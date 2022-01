S kristali premagajte zimo

Ob nenehnih napetostih, stiskah, stresu se zadnje čase v nas pojavlja tudi veliko strahu. Zato moramo biti v zelo dobri psihofizični pripravljenosti, kar pa seveda ne uspe vsakemu. »Prvi kristal, ki ga toplo priporočam za podporo telesa v zimskem času, je mokait svetlo do temno rdeče, oker in rumene barve, ki nas prizemljuje, umiri in krepi našo življenjsko silo, kar spodbuja vitalnost in moč, da se lažje spopadamo z različnimi življenjskimi problemi. Mokait je hkrati kristal, ki blaži premočna čustva, spodbuja presnovo, odganja depresivnost, pomaga in blaži bolečine pri revmi in artritisu,« pravi Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale. Mokait, kot kristal prve čakre, nas podpira pri našem realnem razmišljanju, povezuje nas z zemljo in našimi vodniki.

»Ker nam primanjkuje rumene zlate sončne barve, nam lahko priskoči na pomoč citrin, ki nam s svojo svetlečo, svetlo sončno energijo prinaša optimizem, veselje, radost, zadovoljstvo in obilje. Spreminja našo samopodobo, razblinja samomorilske misli, umiri labilnost ter čustvena nihanja. Spodbuja ljubezen do sebe, povečuje čutnost in veselje do življenja, budnost in zbranost. Telo krepi, mu daje dodatno moč in ga zdravi z mehko toplo energijo, kot bi nas prevlekel z mehko zaveso in nas sočasno še zaščitil pred vdorom negativnih energij skozi sončni pletež, kjer smo ljudje najbolj občutljivi. Podpira jetra, ledvice, vranico, trebušno slinavko, srce in ožilje, pospešuje prebavo in presnovo,« svetuje.

»Beli kristali preprečujejo depresivnost, prinašajo mir, stabilnost, nas povežejo z višjo zavestjo, z našimi vodniki in so nam lahko v pomoč pri meditaciji. Mlečni kremen in beli ahat sta povezana z glavo in pomagata pri hormonskih in psihičnih motnjah, zmanjšujeta moč vdorov različnih sevanj in harmonizirata prostorsko atmosfero. Oba umirjata in blažita napetosti, sploh pri ljudeh z alzheimerjevo boleznijo,« pravi.