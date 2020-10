S covidom-19 se bomo ukvarjali do konca januarja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kljub zdravstveni problematiki se vse bolj kaže tudi politična kriza, ljudje bodo zahtevali spremembe. FOTO: Whiteson/Getty Images

Lunin krajec 23. 10. kaže težave v bolnišnicah, domovih za ostarele, velik pritisk na psiho državljanov, ščip 31. 10. pa, da se lahko malo pomiri zdravstvena problematika, a začeli se bodo politični boji, napetosti in upor.Novembra bo prišlo na dan veliko laži, manipulacij in mesec bo kot tiha vojna zavajanja. Začetek meseca bo v znamenju vztrajnega boja za osvoboditev.Sprva bo naporna komunikacija med ljudstvom in vladajočimi, in čeprav bodo slednji močni, upor ne bo več nedolžen, a še vedno brez prave moči. Veliko jeze se je nabralo, in ker se Mars sredi meseca obrača, se bo sprostila. 12. 11. Jupiter in Pluton naredita tretjo konjunkcijo in realnost gospodarske krize nas bo pretresla. Čustveno nam jemljeta optimizem in zaupanje v prihodnost. Mlaj 15. 11. prinaša bolj smiselno retoriko, več povezovanja z ljudmi, pametne odločitve, a tujina za hrbtom ruši, kar bo naše ljudstvo gradilo. 30. 11. lunin mrk obrne sliko. Spet se bo pojavila trda, tradicionalna, s strahom vodena avtoritativna drža.Zdravstvena slika se bo malce izboljšala, a se spet poslabšala decembra in januarja.Začetek decembra bo finančno uspešen, a Saturn v kvadratu z MC ni dober za politično stabilnost. Tudi sončni mrk 14. 12. obeta tresenje v politiki. Politike lahko ljudstvo dobi na laži, mrk bo pokazal nepravilnosti, laži in zablode ter dal več moči družbeno angažiranim skupinam. Kriza strahu še ne bo izginila. Decembra se močno zatresejo tla politični eliti, posledice so lahko dolgotrajne. Zimski ingres 22. 12. izpostavlja konjunkcijo Lune in Neptuna, kar ni dobro za zdravstveni sistem, povezano je s cepivi in nakazuje kaotično energijo zime, Marsov kvadrat s Plutonom pa spore zaradi financ. Lahko izbruhne afera, povezana z denarjem in vojsko.Novo leto prinaša novo energijo, a januar bo za nas še zelo težek. Ljudstvo se lahko počuti ujeto, nemočno, več bo kaosa in ranljivosti. Zdravstveni sistem bo pod pritiskom, lahko zaradi cepiv, a zmeda in ranljivost bosta prešla v upor in jezo. Ljudstvo ne bo več poslušno in ne glede na trdo vladanje s pritiskom, manipulacijo močnih bo moč trmaste volje premikati gore za svoje pravice močnejša.Ščip 28. 1. naznanja izjemno močan upor, Luna pa temo leta 2021. Ne glede na bolezen bo ljudstvo zahtevalo spremembe. Januarja imamo Saturnovo vrnitev, ki kaže, da smo zrelejši in bomo svojo deželo znova vodili po svoje, ne ponižno do tistih, s katerimi sodelujemo. Sprva bomo sicer nemočni, a poleg zdravstvenih težav prihajata na dan trma in upiranje sistemu. Upor bo neizprosen, ustvaril bo kaos v državi, pri tem so lahko tudi nedolžne žrtve.