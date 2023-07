S čarovnijo izvabimo želje

Z uroki potrjujemo namere; če močno mislimo nanje, se čarovnije lahko začnejo uresničevati. Če izberemo prave magične sestavine, pa bo naš urok še močnejši.

Pri številnih urokih si lahko pomagamo s svečami, ki hkrati pripomorejo k zbranosti. Ogenj je pomemben duhovni element, vendar moramo izbrati ustrezno barvo sveče. Pomembno je, da se pred vsakim izvajanjem uroka sprostimo, pred tem lahko izvedemo tudi krajšo meditacijo.

Pri mnogih urokih se uporabljajo zelišča, če se le da sveža, in eterična olja, izparilnik za olja, stojalo za kadila, stekleničke, čaše, ostre škarje … Uporabljajte jih le za čaranje in za nič drugega.

Pomaga nam lahko tudi Luna – v različnih luninih menah so namreč uroki različno močni. Na splošno velja, da rastoča Luna privlači, pojemajoča pa odganja. Uroki so najmočnejši pri polni luni.

Tudi barve

Tudi barve lahko okrepijo sporočila in želje, zato se naučite izkoristiti njihov blagodejni vpliv. Vsaka ima namreč svoje vibracije, zato ob izvajanju uroka lahko nosite oblačila v barvah, ki se ujemajo z željo. Bela je barva jasnovidnosti, odganja zle duhove in omogoča nove začetke. Rdeča pomeni vitalnost, energijo, moč, odločnost in privablja srečo. Rožnata je barva ljubezni, prijateljstva, sreče in harmonije. Oranžna je simbol veselja, optimizma, stremljenja k uspehu. Rjava varuje, povezana je z naravo in naravnimi ciklusi in prehodi.

Rumena spodbuja ustvarjalnost in um, učenje in dosežke. Zelena je barva miru, spokoja, predstavlja tudi plodnost. Modra je zdravilna barva duha, idealizma in modrosti. Vijolična pomeni duhovno moč in povezavo z višjimi ravnmi. Črna je barva maščevanja in pomeni konce. Srebrna je barva videnj in intuicije. Zlata pomeni velike dosežke, bogastvo in dolgo življenje.