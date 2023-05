Ruski guru opozarja: Bolj ko cepetate, hujša bo situacija

Vadim Zeland, ruski avtor duhovnih knjig, znan po teoriji t. i. transurfinga, pravi, da vse, česar ne maramo, vztraja z nami. Zeland poudarja, da s svojim odnosom do nekoga ali nečesa spodbujamo polarizacijo, podobno kot magnet, ki pritegne še več težav s tistim, s čimer se nenehno ukvarjamo. Tistega, čemur ne posvečamo nobene pozornosti, pa, obratno, ni v našem svetu in tega sploh ne zaznavamo.

Če smo osredotočeni nase in se ukvarjamo s sabo, ne pa z drugimi, nimamo težav z njimi. Ko pa začnemo biti pozorni nanje, se osredotočimo na to, kako nas motijo, se bo njihovo vedenje stopnjevalo. Na živce nam bodo šli, ne da bi se zavedali, kaj nam počnejo. »Bolj vam nekaj ne bo všeč, intenzivneje vam bo stvar sledila,« pravi Zeland. Čeprav sta mir in tišina optimalni način bivanja ter je motnja miru pravzaprav energijska anomalija, se nikoli ne zgodi brez vzroka. Od kod torej prihaja energija, ki spodbuja to motnjo? »Vaša vznemirjenost je energijski vir, iz katerega se napaja motnja. Če nekaj sovražite, s tem ustvarite močan magnet, ki bo pritegnil še več enakega,« pravi in doda, da se bodo težave stopnjevale, dokler ne spremenimo odnosa do zadeve.

Podobno se dogaja v vseh primerih, ko se vam zdi, da se vam smola stopnjuje. Ko nečemu posvečamo pozornost in se nam zdi pomembno, se to še okrepi, še bolj, če začnemo zadevo vrednotiti, primerjati in ocenjevati. Polarizacija je magnet, ki vedno pritegne še več težav. Privlačite vse, kar vas vznemirja. Vse, kar vam gre na živce, vam sledi. Zgodi se vse, kar res želite, da se ne bi.

Šele ko boste spustili, se bodo začele težave umirjati. FOTO: Fizkes/Getty Images

Zato se morate čim prej vrniti v naravno ravnovesje in vzpostaviti občutek notranjega miru, zadevi, ki vas vznemirja, pa ne posvečati pozornosti. »Pustite si, da ste vi vi, hkrati pa dopustite, da so drugi drugačni,« pravi.

Bolj ko vztrajate pri svojem in se pritožujete, močnejši magnet bo pritegnil ravno nasprotno od tistega, kar si želite. Bolj ko cepetate, hujša bo zunanja situacija. Namesto tega, ponavlja Zeland, morate zavestno spremeniti svoj odnos do situacije. Takoj ko ga boste in vam bo uspelo preusmeriti pozornost drugam, bo učinek polarizacije izzvenel in zadeve se bodo spremenile.

Njegova teorija se opira na energijske fizikalne zakone, delno zajete v zakon privlačnosti. Glavno spoznanje je, da naša pozornost ustvarja naš svet. V podatomskem svetu namreč delci mirujejo, dokler jih ne opazujemo. Če jih pustimo pri miru in postanejo aktivni, ko usmerimo pozornost nanje, lahko z usmerjeno pozornostjo spreminjamo svoj svet in dogodke. Tisto, čemur ne posvečamo pozornosti, preprosto zbledi, izgine, preneha obstajati v našem svetu.