Ruska mističarka Matrona Moskovska: Čakajo nas grozote, in vse to zaradi krutosti ljudi

Matrona Moskovska (Matrona Dimitrijevna Nikonova) je ena najzanimivejših jasnovidk 20. stoletja – niso je častili le navadni ljudje, priznala jo je celo pravoslavna cerkev. Poznavalci pravijo, da so se uresničile skoraj vse njene prerokbe, pred odhodom s tega sveta pa je pustila napovedi, kaj se bo dogajalo po svetu. Je napovedala tretjo svetovno vojno, kot nekateri drugi astrologi in jasnovidci? Kaj čaka Ukrajino, kaj Rusijo, kakšno bo leto 2022? Več v nadaljevanju.

Kdo je Matrona Moskovska?

Rodila se je 22. novembra 1881 v vasi Sebino v regiji Tula. Na svet je prišla popolnoma brez oči, starši so jo želeli poslati v sirotišnico. Toda njena mati naj bi imela preroške sanje, zaradi katerih ji je postalo jasno, da je novorojena deklica božja izbranka. Ko je dopolnila sedem let, je dobila svoje neverjetne sposobnosti. Če je molila za bolnika, je ta zelo hitro okreval. Zaradi njenih molitev so trpeči našli tolažbo, žalujoči so se spet smejali, neverniki so svoj pogled usmerili v Boga. Novica o nenavadnih močeh deklice se je hitro razširila po soseščini, k njej so začeli prihajati bolni in revni iz sosednjih vasi ter mest. V zahvalo so ji dali denar, hrano in druge materialne dobrine.

Pri 17. letih je postala hroma. Na to se je odzvala ponižno in se ni pritoževala. Od svojega 44. pa do 71. leta je živela v Moskvi. Ljudje so vsak dan prihajali k jej: poslušala jih je, jih usmerila na pravo pot in molila. Uspelo ji je opisati nekaj podrobnosti iz življenja ljudi, ki so prišli k njej, prav tako jim je napovedala dogodke, ki so bodo zgodili v njihovi bližnji prihodnosti.

Napovedi, ki so se že uresničile

Matrono pogosto primerjajo z babo Vango, pa ne samo zato, ker sta bili obe slepi, ampak tudi zato, ker sta imeli sposobnost natančnega videnja prihodnosti.

Prva njena prerokba, ki naj bi se uresničila, je ruska revolucija leta 1917. Vizije revolucije so jo zgrozile. Opisala je uničene cerkve, kri, delitev ozemlja in človeško bolečino. Napoved se je uresničila v manj kot 12 mesecih.

Druge uresničene napovedi:

atentat na cesarja Nikolaja II. in njegovo družino;

II. in njegovo družino; prvi vojaški napad Nemčije;

začetek druge svetovne vojne – Matrona je napovedala, da bo veliko ljudi umrlo, zmagali bodo Rusi;

represija v času vladavine boljševikov;

preganjanje etničnih manjših;

kako bo umrl Stalin in kaj se bo zgodilo po njegovi smrti – »Na njegovo mesto bodo sedli vladarji, eden slabši od drugega,« je rekla;

in kaj se bo zgodilo po njegovi smrti – »Na njegovo mesto bodo sedli vladarji, eden slabši od drugega,« je rekla; težka prihodnost držav po razpadu Sovjetske zveze;

krepitev vpliva zahodnih držav.

Napovedi za leto 2022: Ukrajina, Rusija, EU, svet

Po mnenju jasnovidke se bodo v svetu v letu 2022 začeli dogajati grozote in vse to zaradi krutosti ljudi. V različnih državah so možni obsežni državni udari. Ljudi bosta premagala zavist in pohlep. Matrona je napovedala, da bo človeštvo kaznovano zaradi pomanjkanja vere.

Za Rusijo je predvidela padec gospodarstva, krizo je videla tudi v socialni sferi. Vzroki naj bi bila notranja protislovja. Konec krize in težkega obdobja naj bi Rusija doživela šele 2025. Govorila je tudi o revoluciji v državi in o tem, da bi lahko »država popolnoma izginila, če bodo ljudje verjeli prevarantom in se pustili provokacijam«. Matrona je tudi opozorila, da bodo ljudje na oblasti Rusijo nadvladali. Večjih vojaških spopadov ni predvidela.

Za Ukrajino je Matrona menila, da so Slovani, ki ne želijo sprejeti svojega izvora. Tako kot Rusi naj bi Bogu obrnili hrbet. Predvidela je izgube in uničenje v državi ter množično izseljevanje Ukrajincev v Evropo in Ameriko. Po drugi strani jim je napovedala odkritja v tehnologiji in astronavtiki. Verjela je tudi, da sta Ukrajina in Belorusija neločljivo povezani, zato je svetovala, da si medsebojno pomagata, a nikakor ne nasprotujeta. Na evropskih tleh je videla resne državljanske spopade. EU naj bi se zaradi notranjih konfliktov oslabila. Napovedala je spopade med kristjani in muslimani, Evropejci pa naj bi zavetje iskali na ruskih tleh – a le, če ne bo prišlo do delitve ozemelj. Po njeni besedah prihodnost Evrope ni optimistična.

V svetu je videla globalni konflikt, izrazila je domnevo o boleznih, ki bodo preplavile cel svet in napovedala, da se bo narava uprla človeku. Videla je preobrazbo ljudi, ta naj bi marsikoga pahnila v trans.

Se bo začela tretja svetovna vojna?

Obstajajo napovedi, ki niso samo mračne, ampak resnično grozljive. Prerokovala je, da bodo ljudje hodili pod hipnozo, v zraku pa bo lebdelo nekaj strašljivega. Njene napovedi o koncu sveta pravijo, da se tretje svetovne vojne ni treba bati. Videla je veliko smrti, a ni pojasnila, kje je razlog. Žalovala je za tistimi ljudmi, ki bodo dočakali zadnje ure Zemlje. Njene napovedi glede tega so zelo nejasne, povedala naj bi le, da bo prepozno, da bi si povrnili vero v Boga.

Ali je imela Matrona Moskovska prav, bo pokazal čas.