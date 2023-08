Ruska astrologinja za leto 2023 napovedala hude poplave: njena napoved se že uresničuje, to pa še prihaja

Pred letom 2023 nas nista posvarila le slavna jasnovidca Nostradamus in baba Vanga, ampak tudi ruska astrologinja Tamara Globa, ki je dogodke v letu 2023 napovedala takole: »Najtežje obdobje triletja (od 2021 do 2023) prihaja v letu 2023! In šele po dveh ali celo dveh letih in pol se bo začelo obdobje, ko se bo počasi vse postavilo na svoje mesto. Svet se popolnoma spreminja, vse se bo spremenilo – civilizacija, gospodarstvo, psihologija. Ljudje, ki so imeli veliko, bodo spet ostali brez vsega. In ljudje, ki niso imeli nič, bodo sprejeli nove priložnosti, nove tehnologije, nove finančne tokove ...« Astrologinja med drugim navaja, da bosta poletje in jesen 2023 neugodna za potovanja, saj bo veliko držav primoranih zapreti svoje meje.

V letu 2023 hude poplave in potresi, do 2026. ne bo miru

Tamara je med drugim napovedala, da bo prišlo do aktivnega odseljevanja ljudi, posvarila je pred velikimi potresi in poplavami v 2023. S temi se prav danes srečujemo prav v Sloveniji, kjer vladajo izredne razmere. »Dogodki, povezani s tem težkim obdobjem, bodo povzročili veliko željo po celem svetu, da se stvari izboljšajo. Do leta 2024 bo vsak gledal predvsem nase. Šele leta 2026 bo začelo prihajati do dogodkov, ki bodo pripeljali do odprtosti sveta, do pomiritve strasti. Začela se bo prerazporeditev sveta, tiste države, ki so bile pozabljene, bodo postale pomembne.«

In kaj svetuje navadnemu človeku v teh turbulentnih časih? »Zelo preprosto: obdržite službo, poskrbite za družino, to je zelo pomembno, da bi se ohranilo ravnovesje.«