Rus pred 60 leti napovedal korono: Nenavadna bolezen bo prizadela svet, sledili bodo usodni dogodki

»V letih 2020 in 2021 bo Rusijo in svet prizadela nenavadna bolezen, sledili bodo usodni dogodki,« naj bi domnevno zapisal Wolf Grigorievich Messing, s čimer naj bi napovedal novi koronavirus. Tako so vsaj prepričani občudovalci in privrženci ene najskrivnostnejših osebnosti 20. stoletja, katere preroške in telepatske sposobnosti so preučevali najuglednejši psihologi tistega časa. Fenomenov vedeževanja in telepatije, ki ju je v 60. letih prejšnjega stoletja premogel ta nenavadni in zelo priljubljeni človek, ruski znanosti do danes ni uspelo razložiti.

Hitlerju je prerokoval poraz, Stalinu zavzetje Berlina

Wolf Messing naj bi Hitlerju prerokoval, da bo izgubil vojno, Stalinu pa, da bo zavzel Berlin. Svoje sposobnosti je dokazal tudi pred zloglasnim sovjetskim politikom Berijo, ko mu je uspelo »pretentati« njegovo varovanje, kjer je namesto prepustnice pokazal nekakšen račun. Čeprav je zanikal, da je prerok, je Messing, kot so takrat verjeli prebivalci Sovjetske zveze, znal »brati misli«. In to je nenehno dokazoval pred številčnim očaranim občinstvom. Znanost ni ne potrdila ne zanikala njegovih nenavadnih sposobnosti, zaupanje ljudi pa so še dodatno poglobili filmi in knjige o Rusu.

Prihaja rešitelj

Messinga se še danes mnogi spominjajo kot človeka izjemnih sposobnosti, zato še vedno pozorno sledijo njegovim prerokbam, med katerimi naj bi bila tudi tista o »nenavadni bolezni, ki bo trajala več let«. Za tem bi se moral pojaviti rešitelj, ki bo svet prepričal, da je pot miru veliko boljša od oborožitvene tekme in grožnje jedrske vojne. Gospodarska moč držav bo postala pomembnejša od vojske, velike vojne ne bo. Posebno pozornost pa bo človeštvo namenilo medicini, izobraževanju, kulturi …

Najsi gre za prerokbo ali spretno manipulacijo – vsekakor je v teh časih lepo slišati, da nas morda čaka svetla prihodnost.