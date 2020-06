Rojstno znamenje dojenčka: kaj pričakovati od ognjenega, zemeljskega, vodnega

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Raki potrebujejo medvedka, ob katerem se bodo počutili varne. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Ovni vedno iščejo pustolovščine. So rojeni vodje, mora biti po njihovo in hitro se ujezijo. V prvih tednih jih boste težko umirili in ne bodo dovolj spali. Uveljavljali bodo svojo voljo, in ko shodijo, ne bodo pri miru.Biki so praktični in razumni, premislijo vsak korak na poti do cilja. Trmasti so in ne marajo sprememb. Preizkušali bodo vaše meje, ustvarjalni bodo, a potrebovali rutino in red.Dvojčki so radovedni, zgodaj spregovorijo, veliko sprašujejo in so družabni. Težko bodo ohranili pozornost, nemirni bodo in si vedno znova premislili.Raki sanjarijo, občutljivi so, nežni, čustveni. Potrebujejo občutek ljubezni in varnosti. Imajo odličen spomin in se oklepajo stvari, ki jim kaj pomenijo, npr. igrač.Levi nastopajo že od rojstva, otrok vas bo presenetil s svojimi grimasami. Radi vodijo in so glavni, zato se jim boste morali podrediti in sprejeti, da se vse vrti okoli njih.Device so občutljive in sramežljive. Oklepajo se matere, slišati morajo njeno srce. Otrok bo skrben do drugih, se posvečal podrobnostim, veliko spraševal in odkrival, kako kaj deluje.Tehtnice rade pomagajo drugim, mirne so, izogibajo se soočenjem in želijo čim manj pretresov v svojem življenju.Škorpijoni so odkriti in inteligentni. Od ranih dni imajo veliko potreb. Močno se odzivajo na dotik, zato jih pogosto božajte in masirajte. Ker se ničesar ne bojijo, lahko zaidejo v težave.Strelci so sončki, srečni in zadovoljni, radovedni in željni znanja in raziskovanja. Iščejo dogodivščine in neumorno sledijo svojim ciljem.Kozorogi imajo staro dušo, močni so, praktični in zreli za svoja leta, a znajo druge zmanipulirati, da naredijo, kar želijo.Vodnar je aktiven otrok, ne spi, ampak nenehno raziskuje svet okoli sebe. Želi biti samostojen in vse narediti sam, kar mu morate pustiti.Ribe živijo v pravljičnem svetu, polnem vil. Sočutne so in pomagajo drugim, zato bodo prebrale in ponotranjile vaša čustva. Zelo so občutljive, zato pazite na njihova čustva.