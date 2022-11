Rojstna karta opozarja in svetuje

Iz človekove astrološke karte se lahko vidi marsikaj, s čimer si lahko pomagamo, saj ponuja možnost uvideti, kako življenje čuti, doživlja lastnik te karte. Seveda je mogoče opisati tudi njegov karakter, način odzivanja, čustvovanja, mišljenje, a tudi čisto konkretne dogodke v njegovem življenju … Vendar vedno vse izhaja iz psihološke strukture lastnika karte in njegove pogojenosti za določene življenjske zgodbe. S tem ko človek razume sebe, razume tudi svoje vzgibe in zgodbe, v katerih se bo vrtel, tako lahko bolj zavedno deluje. To je nekoliko bolj poduhovljen pogled na astrologijo, koristne pa so tudi klasične možnosti, ko lahko s pomočjo karte nekoga usmerimo v zanj primeren študij, posel, področje zaslužka, iskanje primernega partnerja in druge zelo konkretne oblike pomoči astrologije.

Večno vprašanje je sicer, ali se da z astrologijo napovedati prihodnost. Astrologi na to odgovarjajo z da in ne hkrati. Da se namreč napovedati, kateri vplivi bodo v določenem obdobju življenja prevladali. Da se tudi videti, na katerih področjih se bo človek razvijal in na katerih bo postavljen pred izzive. Marsikaj lahko zelo natančno napovemo, če ne drugega, kakšno bo čustveno stanje posameznika v določenem obdobju. Vendar je na koncu življenje vseeno vedno širše od nas, s tem nas vedno preseneča. Bolj ga želimo zajeziti, bolj se pokaže v svoji nepredvidljivosti. Čisto po astrološki teoriji gre tudi za to, da vsak astrološki simbol, aspekt predstavlja veliko konkretnih možnosti manifestacije, zaradi tega so vedno mogoča presenečenja, saj se zadeve obrnejo malce drugače, kot smo pričakovali. Zato je smiselno, da astrolog predstavi potencial določenega obdobja in ne govori zelo ozko in določeno. Človeku na primer ne reče, da bo zbolel, če pa bo več kazalnikov kazalo v to smer, ga opozori, naj pazi na zdravje, ga pošlje na preglede, včasih točno določenega organa … Tega namreč ne počnemo že zaradi zavedanja, kakšno moč ima sugestija.

Prehodi planetov, na katere je treba biti tako še posebno pozoren, so tako vstop progresirane Lune v šesto ali osmo hišo, ki nas opozarja na možnost zdravstvenih težav fizične narave, progresirana Luna v 12. pa zdravstvene težave psihične narave. Pozorni moramo biti tudi na konjunkcijo Saturna ali Plutona z ascendentom ali vladarjem ascendenta, vstop Plutona in Saturna v šesto hišo ter negativne aspektne povezave med vladarjem prve in šeste, osme in dvanajste hiše. Ko je teh opozoril več in se ponavljajo tako v progresijah kot prek mrkov in tranzitov, se verjetnost hujših zdravstvenih težav stopnjuje.

Psihične težave pa lahko nastanejo, če so pred tem že nakazane kot potencial v rojstni karti, ko Saturn, Neptun ali Pluton pritiskajo na Luno, še najbolj, če je Luna v skritih hišah.