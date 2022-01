Rojevanje novega sveta

Šamani poznajo vidni in nevidni svet ter menijo, da se v slednjem odvija 90 odstotkov dogajanja. »V vidnem svetu znanosti se tako borimo s pandemijo in ljudje umirajo, v nevidnem pa se rojeva nov svet in mi smo kot babice pri njegovem porodu,« šaman Alberto Villoldo pravi o razmerah, s katerimi se sooča svet.

Prerokbe iz Andov pravijo, da je to čas velikega zdravila, čeprav bo prehod v novo dobo naporen in bomo potrebovali šamane in zdravilce, saj se bomo borili z epidemijo, globalno krizo in podnebnimi spremembami. »Toda spoznati moramo, da skozi nas teče energija zemlje, da se narava odziva na naše stanje, in ko bomo pomirjeni s sabo, nam tudi virus ne bo mogel priti do živega,« doda.

»Pachamama, mati Zemlja, si želi, da smo zdravi in da smo njeni varuhi. Trenutno pa doživljamo kvantni skok – in andski šamani govorijo o razvoju novega človeka, ki se bo drugače zdravil ter razvil novo telo,« pojasni.

»Vaditi pa moramo odpuščanje. Če namreč vztrajamo pri zgodbah, ki nas postavljajo v vlogo žrtve, postanemo nemočni in naš imunski sistem je ogrožen, tako kot vsi telesni sistemi, kadar smo jezni, prestrašeni ali maščevalni,« svari. »Kriza je torej tudi priložnost, da zapremo vse svoje nedokončane zgodbe in jih pripeljemo do konca, da lahko človeku ne glede na to, kako nas je prizadel, rečemo, da ga imamo radi in mu odpuščamo. Hvaležni smo in se mu zahvalimo za lekcijo, ki smo jo z njim dobili, saj jo s tem presežemo in takšne ne bomo več potrebovali. Osvobojeni smo, to pa spodbudi regeneracijo in nastanek novega telesa, ki ga potrebujemo in katerega imunski sistem se skozi bolezen zgolj uči in prerodi.«