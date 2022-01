Rojevanje novega človeštva

V letu 2022 se bo dogajalo vse tisto, za kar smo se dogovorili, da moramo ljudje izkusiti, da zrastemo iz stare zavesti v novo. Ekonomski, izobraževalni, politični, zdravstveni in drugi sistemi se morajo transformirati, postopoma preiti v novo energijo vodnarjeve dobe, pravijo duhovni učitelji. Indijci temu pravijo nova juga, novi ciklus, smrt in rojstvo, ponovno vstajenje.

Zdaj smo v porodnem kanalu in rojeva se novo človeštvo. A pri tem se moramo spremeniti mi sami ali bomo ponovili zgodbo, ki smo jo začeli pred 13.000 leti na Atlantidi. Zavzemanje za katero koli »stran« na družbeni ravni, ki jo vzamemo za svojo, povzroči še več razkola v zavesti med nami, opozarjajo. Nihče ni brez greha ali samo svetloba.

Vsak ima svojo nalogo dela na sebi - integrirati mora svojo svetlobo in temo v enost in biti pripravljen opustiti star način življenja ter sprejeti novo vibracijsko različico Zemlje. A pozivajo, naj ne iščemo rešiteljev zunaj sebe, niti v ameriških predsednikih ali aktivistih, niti krivcev v politiki. Naši učitelji so pogosto zamaskirani v mučitelje, poudarjajo, diamant pa potrebuje veliko pritiska, da postane diamant. Tudi z nami je enako.

Med letoma 2020 in 2022 moramo dokončno odpustiti preteklosti in začeti živeti iz zavesti polja srca enosti, brez obsojanja drug drugega, in začeti videti svojo univerzalno dušno sestro ali brata v očeh vsakega od nas, pozivajo.