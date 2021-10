Rituali v času mrkov

Naslednji lunin mrk bo 19. 11., sončni pa 4. 12. 2021. FOTO: David Baileys/Getty Images

Astrološki premiki, povezave in dogodki vplivajo na dogodke na Zemlji – na ljudi, naravo, naša čustva in odnose. Posebno močni vpliv prinašajo mrki, ki delujejo kot kozmični izravnalci usode in nas postavijo tja, kjer moramo biti.Dogodke, ki se v tem času odvijejo, moramo sprejeti, saj je upiranje odveč in še ne vidimo, kam nas spremembe v resnici vodijo. Če jih želimo sprejeti čim bolj mirno in hkrati najbolj koristno izkoristiti okrepljeno energijo, ki jo prinaša mrk, pa si lahko pomagamo z naslednjimi rituali.Energija mrka traja precej dolgo. Močno jo čutimo vsaj nekaj tednov, sicer pa naj bi veljalo, da doživljamo posledice luninega mrka nekaj mesecev, sončnega pa kar pol leta ali še dlje. Kljub temu je energija najbolj zgoščena ravno v času, ko se mrk dovrši, zato rituale izvajajte čim bližje te časovnice.Ob luninem mrku lahko naredite ritual za spuščanje vsega, kar vas omejuje. Poiščite kotiček, kjer vas ne bodo motili, in prižgite svečo. Potrebujete kozarec vode in posodo, v kateri boste zažgali papir. Povežite se s svojimi angeli in vodniki, svojim višjim jazom, prižgite svečo in opazujte sveti ogenj. Spomnite se in ozavestite notranji klic ljubezni v sebi. Duh ognja je odraz vaše duše in nosi energijo resnice. Na papir zapišite: »Spuščam vse, kar me ustavlja, zdaj razumem in se osvobajam. Hvala vodnikom!« Nato zažgite papir in ga vrzite v skledo, da bo zgorel. Pepel stresite zunaj in se ne ozirajte nazaj. Nato napišite pismo, v katerem zaprosite za zdravljenje, s čisto namero, ljubeznijo in pomočjo angelov in vodnikov.Ob sončnem mrku si lahko pomagate z ritualom za srečo. Na dan mrka prižgite tri oranžne sveče na krožniku ali v skledi s surovim rižem, hkrati pa prižgite kadilno palčico z vonjem sivke. Pomislite na vse pozitivno v svojem življenju in recite: »Boginja sreče, odgovori mi. Boginja sreče, steci proti meni. Ko bo sonce spet posijalo, bo sreča z mano.« Ostanke sveče, kadila in riž zavrzite. Operite krožnik, preden ga normalno uporabljate naprej.Ob sončnem mrku lahko privabite v življenje tudi ljubezen. Ob mrku napišite svoje ime in ime osebe, ki jo ljubite, na rumen papir.Odlomite tri kose oglja – npr. za žar – in jih položite na vrh papirja skupaj s tremi starimi kovanci, vse skupaj pa naj bo v stekleni posodi z belim kristalnim sladkorjem. Na krožničku prižgite dve beli sveči in recite: »Prosim te, da sva vedno skupaj in hodiva drug ob drugem.« Vse, kar ste uporabili v ritualu, zakopljite v cvetličnem vrtu.