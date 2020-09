Ritual za uresničenje želja

Posodo postavite na prosto, v smeri proti vhodu, če želite, da se nekaj začne.

Potrebujete ognjevarno posodo. Svojo željo napišite na listič papirja. Naj bo poseben, ne pa malomarno iztrgan iz bloka ali zvezka. Če se mislite resno ukvarjati z magijo, si v papirnici kupite različne barvne lističe – roza so za ljubezen, rdeči za strast, zlati in oranžni za denar, rumeni za poslovne uroke, zeleni za odnose na splošno, mir in harmonijo na vseh področjih, vijolični za splošno uresničenje želja, modri za vse pogodbe in reči, povezane s komunikacijo in učenjem.S črnim pisalom na listič napišite svojo željo. Naj bo kratka, ne v celih stavkih, na primer: podpis pogodbe s podjetjem x, nova služba, ljubezen z x, poplačilo dolgov s strani x … Izogibajte se prihodnjiku, ki vas oddalji od želje, naj bo v sedanjiku.Nato postavite posodo na prosto, v smeri proti vhodu, če želite, da se nekaj začne – nova služba itd., ali proti zahodu, če želite, da se konča – »sosedje me ne nadlegujejo več«.Izrecite naslednje besede: »Ogenj naj razplamti, kar v mojem srcu gori, v moji volji je moč, moja zaveznica je noč. Zgodi se, dovrši se, izpolni se.«Nato z vžigalico prižgete listič, gledate, kako gori, v posodo ga spustite šele, ko bi se spekli. Če zgori do konca, bo vaša želja uresničena, če napol, se boste morali zanjo še potruditi, če pa lističa ne morete prižgati ali ogenj pogasi veter, je vaša želja škodljiva in za vas ni dobra, se ne bo uresničila, saj bi vam prinesla mnogo gorja.