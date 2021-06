Ritual za nove priložnosti

Kristali in sol bodo okrepili vašo namero. FOTO: Lisovskaya/Getty Images

Če se lotite rituala, mora obstajati realna potreba po menjavi službe oziroma novi službi, če ste nezaposleni. Ne izvajajte ga kar tako, da bi preverili, ali deluje. Cilj, ki ga želite doseči, mora biti za vas res pomemben, občutiti ga morate z vsem srcem, saj pri njem prav čustva delujejo kot prevodnik energije. Ne skrbite, nič težkega ne bo, lotili se boste le vizualizacije in nekaj preprostih ritualov. Moč namere boste okrepili s kamni, kristali, minerali, zelenimi svečami in kovino. Sestavite pa si tudi mantro, ki jo lahko uporabljate po ritualu in vas bo vodila v želeno smer. Vsebuje naj jasno namero, na primer: »Priložnosti in ponudbe za delo v letalski industriji prihajajo k meni.«Predmeti, ki jih izberete za ritual in jih položite okoli oltarčka, kjer ga boste izvajali, morajo biti sposobni pritegniti obilje, denar in nove začetke. Pomaga vam lahko smaragd, ki bo tudi spodbudil poslovno dejavnost, prodajo in prepoznavnost podjetja. Žad in opal sta prav tako znana po sposobnosti pritegovanja denarja. Lunin kamen nam lahko pomaga videti v prihodnost. Pomagate si lahko tudi z lovorovimi listi za srečo in denar, ki jih boste uporabili v ritualu s soljo in rižem. Potrebujete morsko sol, tri lovorove liste, pest riža in zeleno svečo. Izberite si kotiček doma, kjer vas ne bo nihče motil. Na ravno površino posujte krog soli, nato dodajajte druge predmete.V zeleno svečo vrežite svoje ime po dolgem in besedo služba oziroma katero drugo, povezano z njo, denimo tajnica. Prižgite svečo in jo varno položite na sredo kroga. Levo od sveče in zunaj kroga soli položite pest riža. Na desno stran sveče in v krog pa tri lovorove liste. Kristali naj bodo nameščeni okoli kroga v prostoru. V soju sveče vizualizirajte, da boste dobili službo, ki si jo želite. Pustite, da sveča dogori do konca.V zeleno vrečico položite lovorove liste in riž ter jo nosite s seboj kot talisman, dokler ne najdete službe. Pozabite na ritual in se ne oklepajte rezultata, bodite pa pozorni na priložnosti, ki vam jih prinaša. Ko dobite zaposlitev, ki ste si jo želeli, in začnete svoj prvi delovni dan na novem mestu, pa se zahvalite in stresite liste in riž iz vrečice nekje v naravi.