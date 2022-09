Ritual za denar z listi mete

Metini listi imajo intenziven vonj in veliko moč, pravijo šamani. Zaščitijo in okrepijo lahko vaše premoženje ter poskrbijo, da bodo vaše investicije varne in se bo vaša finančna rast nadaljevala. Zeleni listi so že sami po sebi simbol denarja, zato lahko posušen list mete ali dva vedno nosite s seboj v denarnici ali torbici.

Starodavne vraže namreč pravijo, da bo, če natrete bankovce v denarnici s svežimi metinimi listi, to spodbudilo, da se bo denar pomnožil. Ko denar zapravite, naj gre za plačevanje položnic ali nakupe v trgovini, si vedno predstavljate, da ga še več prihaja k vam. Lahko pa metine liste uporabite tudi v ritualu za privabljanje obilja. Zanj potrebujete suho meto, veliko ognjevarno posodo in vžigalice. Prižgite meto v posodi in pustite, da dim privabi obilje v vašo dušo in dom. Lahko se s skledo s kadečim se zeliščem pomikate po prostoru in ga prekadite. Ne pozabite na kote, okna, vrata, skrite kotičke. Ko ste prekajevanje končali, metini listi pa se še kadijo, pustite, da do konca dogorijo v stanovanju.