Ribi z zračnim ascendentom

Tiste z ascendentom v dvojčkih naj z meditacijo umirijo svoj nemirni um. FOTO: Ellerslie77/Getty Images

Riba z ascendentom v dvojčkih ima mirno osebnost s klepetavo noto, ki še vedno rada vodi in usmerja druge. Takšni ljudje so vedno odprti za pogovor z vsemi. Mladostni so in zelo komunikativni. To so tisti, ki vedno začnejo klepetati s sosedi v dvigalu. Njihove iztočnice so iskrene in zabavne. Hitrega uma so, ki ga spremljata domišljija in velika radovednost. Radi berejo, predvsem znanstveno fantastiko. Izogibati se morajo opravljanju in širjenju napačnih, nepreverjenih informacij.S svojimi modrimi besedami in odkritostjo večinoma pritegnejo ljudi, da so sproščeni in sprejeti, toda z opravljanjem porušijo svoj ugled in prijateljstva. Njihov um je nadvse živahen, dopolnjujejo pa ga tudi globoke informacije in uvidi, ki jih nekateri ob prvem pogledu spregledajo. Brez discipline so nagnjeni tudi k širjenju zgodb, ki so delno resnične ter zavajajoče. Kljub temu so dobronamerni ljudje in nadarjeni menedžerji, ki znajo dobro voditi skupino. Priporočamo jim meditacijo, ki bo umirila njihov nemirni um ter pomirila ego.Ribe z ascendentom v tehtnici so prijazni, prizadevni, produktivni in skrbni ljudje, ki pomagajo drugim reševati težave. Izvrstno pomirijo situacijo, tako da so vsi zadovoljni. Navsezadnje so ribe najboljši poslušalci zodiaka, tehtnice pa želijo biti vedno pravične. Vedno so vljudni in znajo z ljudmi, zato jim vsi delajo usluge. Raje se izpostavijo kot druge ribe in so manj sramežljivi. Ker so rojeni diplomati, se ne izogibajo toliko konfrontacijam. Če kljub svoji uglajenosti ne dosežejo rešitve ali dogovora, so pripravljeni počakati in iti s tokom, dokler se zadeve ne spremenijo.Ne priganjajte jih, naj se odločijo, saj čakajo na to, da v njih dozori spoznanje. Ves svet se vrti okoli njih – ljudje se spomnijo, kako prijetno je bilo delati z njimi. Poleg tega so očarljivi in duše marsikatere družbe. Zardevajo, kadar jih pohvalijo, saj so skromni. Naučiti se morajo sprejemati komplimente. Niso vedno najbolj objektivni – in na to morajo paziti. Mnogo partnerjev se jim bo ponujalo, a izbirati morajo modro in razumeti, da je pravo razmerje tisto, ki je lahko, ne pa težko in zapleteno. Nujno morajo najti kompatibilne partnerje in prijatelje.Ribam z ascendentom v vodnarju domišljija dela na kvadrat! Vodnarjeva izvirnost jim omogoča, da ustvarijo edinstvena dela, naj so to slikarske mojstrovine ali sonate. Čarobno so nadarjeni, če le znajo uporabiti svoje sposobnosti. Pogosto delajo v radijskih ali televizijskih oddajah, kjer so obdani z bliščem, slavo in zadovoljstvom, ali so scenaristi. Vnaprej vedo, kaj bo priljubljeno v prihodnosti in kaj se bo prodajalo. V vsakem pogovoru bodo imeli zadnjo besedo.Blizu so si z vodilnim. Njihovi talenti redko ostanejo spregledani, radi so del skupine. Pogosto ne zaupajo drugim, posebno zasebno. Naučiti se morajo sprostiti in se bolj posvetiti bližnjim. Na vsak način so zelo izvirni, posebni in nadarjeni ljudje.