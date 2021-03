Ribi z zemeljskim ascendentom

Zemeljski vpliv poskrbi, da so sicer sanjave in idealistične ribe malce bolj prizemljene. FOTO: Dzhulbee/Getty Images

Sončno znamenje ne razkrije vsega o našem značaju. Veliko močneje nas barva ascendent, ki določa natančen trenutek našega rojstva, zato moramo torej povezati obe znamenji.Riba z ascendentom v biku je človek, ki združuje praktičnost in idealizem. Bikova nota njegovemu značaju dodaja osredotočenost in smer, vizijo, pomešano z ribjo domišljijo, kar je izvrstna kombinacija za doseganje želenih ciljev. Njihove besede so še vedno ribje tople in nežne, toda znajo spregovoriti v pravem trenutku.Materialne dobrine jim veliko pomenijo, še posebno kakovostni, precej vredni estetski predmeti, ki kažejo njihov dobri okus. Sicer so ribice z bikovo noto prijazne, radodarne in pripravljene deliti svoje bogastvo z drugimi. In videti je, kot da jim to zlahka uspe, saj biki kar privlačijo ljudi, uspeh in priložnosti. Le nepotrpežljivi in intenzivni znajo biti. Da bi preprečili katastrofe, se morajo izogibati neposrednim konfrontacijam z drugimi, ki jih ribe ne prenašajo najbolje. Samozavest je adut, ki ga morajo vedno držati v rokah.Riba z ascendentom v devici je odlična rama za jokanje, saj vedno ponujajo tolažbo drugim. Toda neskončna mera uvidevnosti in prijaznosti lahko kaj hitro povzroči, da ostanejo prezrti in izpuščeni pri poštenem deležu pozornosti in vsega drugega, kar jim pripada. Vedno naj tako presodijo, ali njihova pomoč ne škodi njim samim, ali prejemniku pomaga in ali jih zaradi tega spoštuje.Njihova glavna lekcija je namreč naučiti se dajati, ne da bi bili pri tem sami oškodovani ali prikrajšani. Skromni so, pogosto tudi pospravljajo za drugimi, vestni, skrbni in bistri so, vedno za vse vedo, kje je, in nikoli ničesar ne izgubijo. Izvrstno opravljajo naloge, ki zahtevajo natančnost. Dobri so v zdravstvenih poklicih, kot raziskovalci, sestre ali zdravniki. Lahko so priznani glasbeniki. Ne smejo se podcenjevati in resnično morajo določiti mejo med pomočjo drugim in golim izkoriščanjem!Ribe z ascendentom v kozorogu pa so vedno dobro zapisane pri šefu, saj ne samo da vse opravijo, ampak imajo pri tem tudi natančen in umirjen pristop. So najbolj zanesljivi in prizadevni delavci zodiaka. Mirne, zbrane osebnosti, ki znajo iti s tokom in se prepustiti. Drugim zlahka pustijo dovolj prostora za dihanje, tudi partnerju. Realistični so in hkrati senzibilni, ne tako podvrženi nerealnim preganjavicam kot sicer ribe. Gradijo in so odvisni od svojega ugleda, ki ga vzdržujejo vse od vrtca naprej.Zadovoljni so s svojimi starši, učitelji in nadrejenimi. Znajo motivirati druge. Kot šefi želijo odgovornost, hkrati pa drugim dopuščajo, da po svoje izpeljejo naloge. Ponosni so na svoje materialne dobrine. Pogosto so menedžerji ali zahtevni učitelji, npr. glasbe. Zahtevajo disciplino, spoštovanje in organiziranost. Lahko so vodje bolnišnice ali pišejo fantazijsko literaturo. Težava je, da jim manjka topline, zato delujejo hladno in nedostopno. Poleg tega znajo izvrstno manipulirati, zato se morajo potruditi, da si ne nakopljejo nepotrebnih sovražnikov.