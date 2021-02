Ribe z ognjenim ascendentom

Živijo v svojem svetu, pogosto jih vodita domišljija in idiličen pogled na svet. FOTO: Majaargakijeva/Getty Images

Ribe so zelo sprejemljive za vibracije iz okolja, saj avtomatično doživljajo svet skozi čustva drugih. Imajo bujno domišljijo in umetniške sposobnosti. Pogosto uresničujejo sanje o svojem velikem delu, naj bo to roman, slikanje ali kaj drugega. Potrebujejo samoto in sprostitev, težko se odločajo. Včasih jih plaši, kaj si drugi mislijo o njih, in se zaprejo v svoj svet in umaknejo. Čeprav s tem najdejo mir, se morajo prenehati izogibati ljudem. Prijazne in predane so, vedno pomagajo drugim. Včasih živijo v iluzijah. Razvijati morajo svoje talente ter se odpreti.Ribe z ascendentom v ovnu so občutljive, a z otroškim šarmom. Privlačne so in očarljive, vedno opazne, čeprav si tega ne želijo, saj to ni v njihovi naravi. Če je situacija preveč intenzivna, se znajo preprosto obrniti in izginiti. Odkrite so in entuziastične, z vedno dovolj energije, kar jih napravi manj skrivnostne in zaprte kot druge ribe, zato tudi laže zaupajo ljudem. Poleg tega so tudi precej manj izolirane, čeprav še vedno potrebujejo čas zase. Lahko so izvrstni zdravniki. Presenečajo namreč s svojo učinkovitostjo. Njihova zaloga energije je brezmejna. Zmorejo opravljati celo dve službi hkrati ter se še vedno dobiti na kegljanju s prijatelji.Značilno je tudi, da potrebujejo precej manj spanja kot druga znamenja. Če si le vzamejo dovolj časa zase, so nepremagljive.Ribe z ascendentom v levu zaznamuje živahna domišljija, podprta z željo, da naredijo velik vtis. Obožujejo dramo, saj so ribe umetniške, lev pa teatralen. Zlahka ustvarijo določeno podobo in jo prodajo naprej. Levova osebnost tukaj vsekakor prevlada, saj ni sledi o plašnosti, temveč potrebujejo pozornost. Pogumne so in se ne zapirajo vase. Obožujejo nakit. Včasih so skrivnostne in nihče ne ve dobro, kaj nameravajo.Ne potrebujejo veliko spanja, pravzaprav so prave sove. Tudi če ponočujejo, to ne okrni njihovega jutranjega entuziazma. Pozorne so do drugih, romantične in obožujejo otroke. Pogosto zabavajo mlajše nečake z raznimi triki in igricami. Izredno radodarne so. Njihovi darovi so zelo dragoceni: umetniški, prijazni in domišljijski, imajo veliko možnosti, da uspejo.Ribe z ascendentom v strelcu je srečna kombinacija, saj so to optimistični, zadovoljni, samozavestni ljudje, toda še vedno skrbni in radodarni. Dobrosrčni so in znajo poslušati, opogumljati druge in odpuščati, saj so zelo strpni. Sočutni so, a znajo druge tudi bodriti, poleg tega so pogosto ob pravem času na pravem mestu. Obožujejo zabave, nočni čas in želijo biti opaženi. Redko so neuspešni v čem, česar se lotijo. Njihova dobrota jih daleč pripelje, če le niso vzvišeni in neuvidevni. Paziti pa morajo, da se ne navdušujejo nad rečmi in ljudmi, ki zanje niso dobri.Če ostanejo objektivni, bodo še uspešnejši, saj rožnat pogled na svet lahko prinese težave. Njihova sreča jih sicer ščiti pred velikimi katastrofami, toda ne gre zavreči številnih priložnosti. Počasneje morajo začeti odpuščati ter biti odkriti s seboj.