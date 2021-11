Retrogradnost planetov

Retrogradno gibanje planeta pomeni, da hiter planet, ki prečka Zemljo, in počasen, ki ga prečka Zemlja, heliocentrično gledano postane z Zemlje viden kot planet, ki potuje nazaj, ne v običajno smer.

Za astrologe je to poseben znak, saj po analogiji tako zgoraj kot spodaj ne potuje le na nebu planet nazaj, ampak gremo tudi mi nazaj v zadevah, ki jih predstavlja. Popraviti moramo napake iz preteklosti, poglobiti razumevanje, tako da se nam vračajo podobna izkustva, da jih bolj utrdimo, se iz njih bolje kaj naučimo, hkrati pa prihajajo k nam ljudje, ki jih planet simbolizira, na katere nas njihova vrnitev opominja.

Zelo redko sicer govorimo o tem, da čutimo vpliv retrogradnosti že veliko prej, kot se zares začne, tako kot tudi še po tem, ko se je zgodila in je planet spet direkten. Pogosto opisujemo vzorec retrogradnosti, torej aspekte, ki se ponovijo trikrat, v času pred retrogradnostjo, med njo in potem še zadnjič v času ponovne direktnosti planeta.

Ker je to kot neka šola, v kateri smo v tem času, se privajamo na novo energijo, dobimo izziv, povezan z njo, in če pridno delamo, pridemo do novih spoznanj in veščin pri zadnji ponovitvi aspekta. Po določenih stopinjah bo šel namreč planet trikrat in s tem prinašal daljše učenje, ozaveščanje, poglobljeno razumevanje nečesa.

V času, ko planet trikrat prečka isti predel zodiaka, se ukvarjamo z istimi temami. FOTO: David Sacks/Getty Images

Venera se bo 19. 12. denimo obračala na 26. stopinji znamenja kozoroga in retrogradno potovala vse do 11. stopinje in 11 minut kozoroga. Torej bo od 11. do 26. stopinje kozoroga potovala kar trikrat in ustvarjala poseben aspektni vzorec z drugimi planeti. Kar koli imamo tudi v svoji karti na teh stopinjah, s tem bo imela poseben odnos in nas nekaj učila.

Venera nas bo tu učila o odnosih, financah, lastni vrednosti in nas klicala k reviziji, da vse še enkrat predelamo, pretuhtamo, premeljemo, uredimo, ko gre za zgoraj omenjena področja. Glede na to, v katerih delih naše karte bo in kateri aspekti se bodo ponovili trikrat, bomo videli, kje in na kakšen način bomo predelovali omenjene teme.

Vstop v t. i. senco se je že zgodil 17. 11., tako zdaj prvič vstopamo na to področje, šele spoznavamo problematiko, v nas se šele budi zavest, kaj je tisto, kar se bomo morali učiti, ko se Venera 19. 12. obrne retrogradno in se vrača do omenjene stopinje. Tedaj bomo to, kar smo prej samo od daleč spoznavali, doživeli kot izziv, problem, situacijo, ki nam bo dala misliti. Poglobila se bo stiska, a tudi naše razumevanje.

Ko se bo Venera 29. 1. 2022 ponovno obračala direktno in še tretjič ponovila pot po istih stopinjah, bomo že bolj ozaveščeni, izkušeni, lažje bomo šli skozi podobne zaplete in učenja, delovali bolj mirno, celostno in tu naj bi se zaključilo učenje.

Včasih nam bolj uspe preživeti tako učenje, drugič je težje. Smo pač ljudje in ne doživljamo vedno zavestno vseh teh procesov. Toda če potujemo skozi življenje bolj zavedni, se veliko tudi naučimo in lahko bolj izkoristimo nezavedne pritiske k razvoju.