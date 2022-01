Retrogradni Merkur začne svojo pot 14. januarja: usoden bo za te tri astrološke znake

Retrogradni Merkur se začne 14. januarja in bo trajal do 3. februarja. Še posebej zanimivo je, da bo do 25. januarja retrograden v znamenju Vodnarja, od 25. januarja do 3. februarja pa v znamenju Kozoroga. To obdobje naj bi nam v prvi vrsti prineslo ponovni pregled življenja – torej česa si v življenju želimo in česa ne. Kot vedno bo retrogradni Merkur vplival na vse astrološke znake, vendar pa ga bodo naslednji trije občutili močneje kot drugi.

Oven

To bo burno obdobje, še posebej, ko gre za čustva in odnose z ljubljenimi. Čaka vas veliko presenečenje ali nenačrtovan dogodek, ki bo spremenil potek stvari v vaši zvezi. Po tem ne bo več nič po starem. Mogoče je, da boste zaradi tega z zvezo zaključili ali pa boste razrešili prejšnje konflikte in nadaljevali z več razumevanja.

Kozorog

Vse skrivnosti in vse tisto, kar ste do zdaj zamolčali, bo prišlo na površje in težko bo še naprej živeti v lažeh. Zbrati boste morali pogum, da se boste lahko borili s svojimi skrivnostmi in da boste lahko stvari priznali tistim, ki so vam najbliže. Morda boste zmedeni, v katero smer bi šli naprej, a poglejte globoko v svoje srce in poslušajte, kaj vam govori notranji glas.

Škorpijon

Retrogradni Merkur vam bo prinesel velike denarne težave, morda celo stare dolgove. Prišli boste v položaj, ko boste morali narediti izračun ter se odreči nekaterim željam in projektom.