Retrogradni Merkur še nagaja

V času retrogradnega Merkurja se veliko začetih projektov ustavi. Težko je ohraniti dogajanje pod nadzorom. Nič se ne bo uspešno odvijalo, če se začne v tem obdobju – nemogoče je kar koli načrtovati. Ne sprejemajte odločitev. Ne začenjajte novih projektov. Ne podpisujte pogodb in ne sklepajte novih poslov. Ne kupujte nepremičnin. Okoliščine se bodo precej spreminjale. Pričakujte težave, napake, zamude in ovire. V tem času velja vse dvakrat preveriti.Če ne morete drugače, nadaljujte zastavljeno dejavnost, toda zavedajte se, da se bodo razmere in okoliščine spreminjale. Izjema je, če morate popravljati nekaj iz preteklosti. Merkurjev obrat je lahko koristen za revizijo, predelavo, ponovni pregled, spremembo načrtov. Ustavi nas, da znova premislimo o stvareh, lahko prinese zaključek določenih situacij. Kot lepilo je, ki nas prilepi na mesto in upočasni.Pogosto se v tem času srečamo s starimi prijatelji. Najdemo pomanjkljivosti prvotnega načrta in ga spremenimo. Nečesa ne kupimo, čez nekaj tednov pa dobimo boljšo ponudbo. Lahko najdemo izgubljene predmete. Pospravimo lahko stanovanje in se lotimo popravil. Vedno se odpravimo nazaj in rešimo nekaj, kar nam je še ostalo.