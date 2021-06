retrogradni Jupiter

Vsako leto štiri mesece potuje Jupiter, gledano z Zemlje, v obratno smer kot običajno. Tako kot za naše oči potuje nazaj, se moramo tudi mi znova srečevati z upanji in priložnostmi, s katerimi smo se že v preteklosti.



Jupiter bo stacionaren ta vikend, 21. junija pa bo že potoval nazaj. Ker se obrača v svojem znamenju in blizu zelo pomembne zvezde, ki jo vežemo na jug, se lahko tam začnejo pomembne spremembe na bolje. Teh nekaj dni stacionarnosti, od 19. do 21. junija, se je res dobro naravnati na vizije, duhovne aspiracije ali iskati umetniški navdih. Glavna beseda teh dni je tišina.

Ko se bo postopoma premaknil nazaj, bo ta močni dušni vpliv spustil in bomo bolj čutili, kje ima skrite lekcije za nas. Ker se vrača v iste odnose, v katerih je bil v preteklosti, gledano na našo osebno karto, bo vse tisto, kar je obljubljal od konca marca, znova prinesel na plan. Še enkrat bo treba pregledati, kateri upi so izvedljivi, kje smo pričakovali preveč, kje se nam ponujajo prave priložnosti, po katerih hrepenimo. Ne pozabimo jih izkoristiti, tega Jupiter za nas ne more narediti. On nam da, mi moramo vzeti.



Vse do 28. julija bo Jupiter v ribah in bo še vedno veliko upanja in optimizma, je pa res, da bomo manj materialno usmerjeni in bo v tem času več uspeha v iskanju duhovnega razvoja.



Prestop Jupitra v vodnarja je v intelektualnem pogledu dokaj spodbuden, prinaša velik razvoj tehnike, tehnologije. Bo pa spet več intelektualnih idej in manj zaupanja in prepuščanja. Potovanje Jupitra po vodnarju, v katerem bo do 29. decembra, prinaša več moči globalistom in demokratom. V času, ko bo retrograden, to je vse do 18. oktobra, pa se bo treba spraševati in premlevati o razvoju tehnologije.



Če povzamem, izkoristimo stacionarnost Jupitra za vizije, stik z duhovnim, umetniki za iskanje navdiha, retrogradnost pa za notranji razvoj in vnovični premislek o priložnostih, ki se nam bodo ponujale – katere so dobre in katere se kažejo lepše, kot so, in s tem prej ali slej nosijo razočaranje.

