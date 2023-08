Retrogradna Venera: ni čas za finančno vlaganje ali pogajanje o plači

Ko se Venera obrne v navidezno zadenjsko gibanje, se ljubezenska energija okrepi, globlja je in močnejša, zato se lahko tedaj zapletemo v strastno romanco. A pozor! Če ste spoznali nekoga v času, ko je Venera upočasnjevala gibanje v retrogradno, a je bila še direktna, ste lahko začeli intenzivno razmerje, ki pa se bo spremenilo, ohladilo, ko se vladarica ljubezni vrne v direktno gibanje. Če pa začnete odnos v času retrogradne Venere, ne bodo čustva v odnosu nikoli zlahka izražena, predvsem če ste bik ali tehtnica, ki jima Venera vlada.

V času retrogradne Venere so ljubezenski odnosi na preizkušnji, čustveno smo negotovi, prihaja do nesporazumov, zato se tedaj ne poročajte in se izogibajte lepotnim in kozmetičnim posegom, saj ne boste zadovoljni z rezultati. Drugo opozorilo velja za finančno področje. Ker Venera vlada tudi denarju, ni čas za vlaganje, posojanje denarja, menjavo banke, večje nakupe, pogajanje o plači … Je pa to odlično obdobje za umetniško ustvarjanje. Še to, tokrat bo Venera retrogradna še do 3. septembra.