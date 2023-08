Retrogradna Venera nam bo zakuhala ljubezensko neurje: to so trije datumi, na katere morate biti pozorni

Retrogradna Venera nas opominja na vse, kar smo prerasli: stara načela, pravila o ljubezni, delu, denarju ... Imela so svojo funkcijo in vlogo in zdaj je pravi čas, da jih zavržemo. Ta čas raje izkoristimo za ukvarjanje s seboj, svojimi novimi vrednotami in željami. Mnogi izmed nas se bodo tako morali odreči nečemu pomembnemu, da bi dobili tisto, kar resnično potrebujemo.

Retrogradna Venera prinaša ljubezenske in finančne izzive

Venera, planet ljubezni in užitka, nam pomaga pritegniti tisto, kar si najbolj želimo. Ko se Venera giblje naprej, nam omogoča, da živimo polno življenje. Ko pa je retrogradna, lahko pričakujemo dramo. Retrogradna Venera v levu nam lahko da občutek, da je ogenj v naših odnosih ugasnil, da ne dobimo dovolj pozornosti in ljubezni, da si zaslužimo več, da delo, ki ga opravljamo, ni dovolj nagrajeno ali da je čas, da najdemo nekaj novega.

Paziti moramo, da ne pretiravamo in dajemo preveč poudarka sebi ter čutnim in materialnim užitkom, prav tako se ne smemo podcenjevati in drugim dokazovati, koliko smo vredni. Če se nekdo iz preteklosti vrne v naše življenje, ni nujno, da se ponavlja ista stvar. Lahko nam pomaga, da naredimo preskok in gremo naprej tako, da prepoznamo pričakovanja, vrednote, to, kar se je vmes spremenilo in ta odnos končamo, zaokrožimo, pozdravimo kakšno travmo, odpustimo nekomu ... Razmerje, ki se začne v tem obdobju, ni nujno slabo ali obsojeno na propad. Odnosi so lahko zapleteni, saj zahtevajo čas, razumevanje, sprejemanje in veliko ljubezni. Ustavimo se in se posvetimo svojim bližnjim in svojim potrebam.

To retrogradno gibanje bi morali uporabiti za iskanje novih načinov izražanja. Ljudje iz naše preteklosti se bodo vrnili v obliki starih plamenov strasti, nekateri bodo želeli ostati, a večina se jih bo vrnila, da dokonča zgodbo iz preteklosti in gre naprej. In ker Venera vlada tudi denarju, pričakujte, da bodo finance to poletje zelo turbulentne. Zapravljali boste za ekstravagantne večerje in izlete, darila, razvajanja, a vaše novo glamurozno življenje bo hitro razblinilo stanje na vašem bančnem računu. Poskrbite za svoj denar in poskušajte kaj prihraniti.

Biki in levi bodo retrogradno Venero najbolj občutili, saj bodo prisiljeni opustiti vse občutke, ki jih sicer potlačijo. Sprejemanje svobode in spontanosti bo protistrup, vendar morajo stopiti tudi iz cone udobja.

Bodite pozorni na te datume

Okrog 9. avgusta lahko pride do prekinitve tistih odnosov, ki niso več v skladu z našimi vrednotami in občutki. Okoli 13. avgusta lahko odkrijemo, kaj si resnično želimo in k čemur stremimo. Od 23. avgusta do 4. septembra se bo retrogradna Venera prekrivala z retrogradnim Merkurjem v devici. Ti dnevi bodo v naše neposredno okolje prinesli spremembe, ki bodo zahtevale prilagajanje, zdravljenje naših srčnih ran in travm iz preteklih odnosov. To je čas, da začnete delati na svoji psihi in energiji, saj vam lahko to pomaga ustvariti vzorce, ki vplivajo na vaše odločitve in dejanja v odnosih.