Rešitve za finančne težave

Odpustite sebi in drugim za prepričanje, da nas denar lahko rani. Zavedajte se, da je samo predmet. Nato začnite vedno nositi gotovino seboj, četudi nekaj evrov. Namerno programirajte vsakega novega, ki pride v denarnico, za povečevanje obilja. Enako naredite s karticami in čeki …



Če imate zamegljene meje med prihajanjem in odhajanjem denarja, ozavestite, da vas oba tokova podpirata in hranita. Tako kot rastline sprejemajo in oddajajo kisik in ogljikov dioksid, morate prejemati in spuščati denar.



Zberite čim več denarja in ga podržite v rokah. Primite ga in programirajte, tako da pošljete vanj svojo namero. Lahko vizualizirate, da se pomnoži. Občutite ga. Predstavljajte si prihajajoče obilje, saj energija denarja popravlja slabe finančne vzorce iz preteklosti.



Kadar se le da, kupujte z gotovino, saj se bo tako vzpostavila zdrava povezava med denarjem in vašimi potrebami, ter razmislite o preteklih družinskih ranah, ki so povzročile trenutno finančno negotovost. Predstavljajte si, kaj bi se moralo zgoditi, da bi bilo v vaši družini drugače – bi morali starši vzeti popoldansko službo, da bi se izognili revščini, bi se morali pogovarjati in ne prepirati o denarju, najeti finančnega svetovalca itd. Nato naredite natanko to, česar niso naredili.



Najdite si popoldansko delo, pogovarjajte se o denarju in obiščite finančnega svetovalca.

