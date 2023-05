Rešite se vsega, kar ni vaše

Vzorci in prepričanja iz tega ali preteklih življenj so pogosto vzrok za to, da se na nekem področju zataknemo in ne moremo napredovati. Zdi se nam, da imamo smolo ali je nad nami nekakšno prekletstvo, da npr. ne moremo najti partnerja tako kot vsi drugi, smo vedno brez denarja ali ne napredujemo v karieri.

Če se vam nekje vse življenje nič ne premakne, se najprej vprašajte, ali ste od staršev dobili kakršno koli omejujoče prepričanje, povezano s to temo, npr. moški so slabi, nikoli ne zaslužim dovolj ... Pozanimajte se, kaj se je v nosečnosti dogajalo z vašo mamo, očetom, kakšen odnos sta imela, ali ste bili zaželen otrok, se je mama bala materinstva, koliko jo je podpirala družina in kako je bila v tem času sprejeta v partnerjevo, saj se je z zvezo z njim povezala z njihovo energijo in vzorci.

Vaša naloga

Blokade lahko vztrajajo več generacij, šest, sedem, celo devet rodov nazaj, zato se pozanimajte tudi o življenju svojih prednikov. Če imate denimo družinski vzorec močnih samostojnih žensk, ki kastrirajo partnerje, lahko to morda izhaja iz vrste ženskih prednic, ki so morale same poskrbeti zase. Toda kar je njim omogočilo preživetje, vam povzroča težave, ko želite ustvariti enakopraven partnerski odnos, v katerem se partnerja dopolnjujeta. Če zadeve ne boste ozavestili in razrešili, vas bo spremljala energija prepričanja, da ste za vse sami.

Vaša naloga, če želite odblokirati energijski zastoj, je, da odkrijete, kaj vam povzroča težave, prepoznate, kje je vzorec nastal, a se zavedate, da po vsej verjetnosti ni vaš. Zunanji dogodki le provocirajo vašo slepo pego in sprožijo nezavedno reakcijo. A če ste zavestni, lahko prepoznate, da se je sprožil vaš nezavedni program, in delujete drugače. Šele ko se spremenijo vaši odzivi, se samodejno tudi odnosi, saj ljudi in svet sami vidite in razumete drugače.