Rešite se kopičenja krame

Hrčkanje povzroča veliko nevšečnosti v človekovem življenju, medtem ko zbirateljstvo ne. Hrčki težko obdržijo službo in zakon, težko se premikajo po stanovanju, družabno se osamijo, kar je vse povezano z občutkom sramu, da kopičijo navlako. Zbiratelji pa imajo običajno družinsko življenje, se združujejo v klube podobno mislečih ter nimajo težav z družabnostjo, pravijo psihologi.

Zbiratelji so manj zaskrbljeni in ne čutijo močne potrebe po ohranitvi ob izgubi stvari. Svoje zbirke želijo nekomu zapustiti, saj se jim zdijo vredne, medtem ko se hrčki ne obremenjujejo s tem. Zbiratelji svoje zbirke postavijo na ogled obiskovalcem, medtem ko se hrčki izogibajo obiskom in skrivajo svoj nered pred svetom. V starosti teže začnemo kaj zbirati, teže pa se ločimo od svoje lastnine. Zbiratelji menjajo ali prodajajo dele zbirke ter pri tem ne občutijo panike in občutka izgube tako kot hrčki. Merilo je vrednost – zbiratelji se ne ločijo od zares vrednih reči, hrčki pa od starih časopisov.

In kako ustvarite red?

Ko mečete stvari stran, se za manjše stvari držite merila pol leta, ko nečesa niste uporabljali, vzeli v roke, se zavedali, da to imate, in eno leto za večje – stari šotori, smuči … Šare se lotite z majhnimi koraki – ni treba takoj sprazniti hiše, osredotočite se na en predalnik, omaro … Vzemite stvar v roke. Ali se je samo oklepate in jo hranite, če bi kdaj prišla prav, ali vam je res všeč in pri srcu. Če prvo, stran z njo. Vse, kar imate več kot v treh rezervnih kosih, obravnavajte po načelu »dve zavržem, eno shranim«. Zavrzite malo kramo, ki jo vsak dan zamenjujete z novo – npr. prazne jogurtove lončke in plastične posodice za hrano. Z otroki ločujte odpadke in vsako stvar takoj razvrstite in sproti odnašajte na ekološki otok. Če ne zmorete sami, prosite prijatelje in sorodnike, naj vam pomagajo narediti generalko.