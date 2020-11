Reševanje problemov med spanjem

Ali so lucidne sanje lahko nevarne?

Ne. Nazorno oziroma lucidno sanjanje je pravzaprav umetnost ozaveščanja v sanjah – in če se v sanjah poškodujete, se preprosto zbudite. Dokazi, da bi bilo lucidno sanjanje lahko nevarno, ne obstajajo. Študije so v resnici pokazale, da lahko celo pomaga pri soočanju s ponavljajočimi se nočnimi morami, izboljša telesno rehabilitacijo in veščine reševanja problemov. Če pa trpite za duševno boleznijo, boste morda za varno sanjanje prej poiskali nasvet pri zdravstvenem delavcu, zdravniku, psihiatru ali terapevtu.

Kaj so lucidne sanje?

Sanjski znaki

• misli

• čustva

• občutki

• zaznave

• dejanja (osebe/lika/predmeta)

• oblika (osebe/lika/okolja/predmeta)

• kontekst (vaša osebna vloga/vloga lika/okoliščine lika/ okoliščine predmeta/čas/ situacija)

Soočenje s svojimi temnimi lastnostmi, premagovanje strahu, delo na sebi in celo raziskovanje smisla življenja?Ta znanstveno dokazana praksa obstaja na tisoče let, že vse od jogijev tibetanskega budizma, ki so z lucidnimi sanjami izkusili iluzorno naravo resničnosti. Dali vam bomo nekaj namigov, kako se lahko naučite uporabljati to na svoji duhovni poti za povečano samozavedanje, ljubezen do sebe in duhovno zdravljenje.Lucidno sanjanje lahko razumemo kot prakso zavedanja v stanju sanj. Tisti, ki so to doživeli, poročajo o neverjetno močnih občutkih razburjenja, vznesenosti in živem občutku svobode. Nekateri pravijo, da vidijo bolj živahne barve, vse je skorajda bolje kot v 3D, jasneje dojemajo vse, kar se jim v sanjah zgodi, hkrati pa se ves čas zavedajo, da sanjajo. Najbolj neverjetno pri lucidnih sanjah je, da lahko nadzirate njihov izid.To pomeni, da lahko letite po galaksijah, se kopate v bazenu, polnem diamantov in biserov, plešete na mavrici ali pa greste kamor koli, v katerem koli časovnem obdobju ali na katerem koli planetu si to želite. V bistvu sta edini omejitvi vaš um in njegova domiselna ustvarjalnost. A kako torej, če lucidno sanjanje odpre tako neverjetno bogat in čudovit svet, v sanjah dejansko postanete budni?Preden se naučite imeti in ohranjati zavedanje med sanjami, je pomembno, da naredite nekaj miselnih vaj. Te bodo spodbudile lucidno sanjanje.